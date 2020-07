El Ministerio de Salud no recomienda el dióxido de cloro

Elmer Mamani

Arequipa

Con la intervención del Ministerio de Salud en Arequipa se pretende que los pacientes reciban atención hospitalaria. Ayer se le vio a Zulema Tomás ir de oficina en oficina del Hospital COVID-19 Honorio Delgado para coordinar que los enfermos suban a piso. En esos ajetreos nos dio una entrevista al vuelo.

El gobierno regional de Arequipa niega una intervención del Minsa en el sistema de salud y sostiene que será un acompañamiento.

-Hoy (ayer) día salió el decreto. Esperamos que el Minsa, con la comisión encargada, coordinemos los procesos que se llevarán a cabo .

¿Entonces es una intervención?

-Siempre ha tenido el Minsa la intervención porque es el ente rector, que tiene que ver con todos los procesos a nivel de recursos humanos, presupuesto, supervisión y control.

Ha recorrido varias instancias del hospital COVID. ¿Cuál es su diagnóstico?

Falta personal en toda la institución: médicos, enfermeras, técnicos, también personal administrativo, logístico, porque se han ido de cuarentena. En lugar de tener 25 personas en Tesorería para que los médicos reciban sus pagos, solo hay tres. En la ventanilla son personal de Minsa que he traído que reparten de dos o tres meses el pago al personal. Queremos activar las camas de Unidad de Cuidados Intensivos UCI. He notado que falta terminar el contrato de la remodelación y de la implementación de esa UCI que tiene 12 camas, porque hay camas- ventiladores. Tenemos que también traer recursos humanos. Mañana llegan emergenciólogos e intensivistas de Lima. Vendrán tres grupos, esta vez con 6 médicos y de ahí me van a seguir enviando.

Menciona que no están las camas en la remodelación. ¿De quién es la responsabilidad?

-Más que responsabilidad, ya olvidémonos de criticar, sumemos, tenemos que unirnos. Este virus gasta demasiado al personal y nos pasamos criticando. Cada pelea es una vida, cada crítica es una vida.

¿Qué medidas están tomando para mejorar las atención del hospital?

He podido trasladar a 16 personas a piso. Ahora estoy con la jefa de Medicina Interna porque voy a seguir trasladando pacientes. Voy a subir al tercer y cuarto piso donde están los covid-19, para ver quienes pueden salir y si están condiciones de ser trasladados al hospital temporal de Cerro Juli. También he estado en la Unidad de Cuidados Intensivos para hablar con el jefe para ver cuántos pacientes podemos incrementar.

¿Hay una proyección sobre la pandemia teniendo en cuenta que casi llegamos a los 2 mil contagios día? ¿Es grave?

-Sí. Estamos en ascenso en Arequipa. No podemos hablar cuándo esto se estabilizará, porque eso dependerá del cumplimiento de las medidas de bioseguridad (…) Este hospital estaba vacío, teníamos gente en la cochera, tenemos en Cerro Juli y ya se llenó con 48 pacientes (señala el módulo del Pronis). Ahora estoy viendo que lleguen a piso los de emergencia. Pero subimos 10 y llegan 10, 12,13; porque nose cumplen los protocolos de bioseguridad.

¿Se ha podido reunir con el gobernador regional?

Todavía no. Ayer (miércoles) me citó a las 13.30 y estaba en plena conferencia. La ventaja es que tiene a sus gerentes y con ellos hemos conversado sobre la necesidad de presupuesto, de recursos humanos y de transferencias. Estamos trabajando con el gerente de Salud (Christian Nova) porque tiene la información de cuanto personal tienen, cuántos medicamentos, EPP’s. Esto para hacer una buena logística de distribución. Necesitamos de todas maneras salvar el plan de contención para Arequipa y disminuir esta transmisión viral.

¿Cuáles son las acciones para estos días?

Mejorar el flujo de atención, tener los recursos humanos necesarios porque medicamentos e insumos hay y sobre todo gestores.

Mencionó antes de encontró material donado por el Minsa guardado.

Ordené a un equipo que vaya al Diremid y me informaron que ahí estaba todo lo que el Minsa ha trasladado a la región y hemos comenzado a distribuirlo. Ayer llegaron tres toneladas más y hoy están distribuyendo.

El gobernador Cáceres impulsó el uso de dióxido de cloro. ¿Qué le parece?

El Minsa tiene un protocolo para atención leve, moderada y severa, realizada por expertos nacionales y mundiales. Está siguiendo esos protocolos para el dióxido de cloro pero su proceso todavía está en estudios incipientes. No es recomendable porque no hay estudios de investigación. Por favor aquí hay un protocolo de salud que se tiene que respetar.❖