Más de 80 mil casos y proponen cercar distritos y regiones

Por segundo día consecutivo se registraron más de 4.000 casos nuevos de Covid-19 en apenas 24 horas cuando la semana pasada el promedio era de 3.000, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa). De esta manera, el Perú tiene un acumulado de 80.604 contagios y, de acuerdo con la opinión de especialistas, se debe cercar los distritos de Lima y las regiones que presentan mayor incidencia de coronavirus.

En medio de la controversia por las declaraciones del presidente Martín Vizcarra y el titular del Minsa, Víctor Zamora, en relación con que se llegó al “tope” de contagios cuando epidemiólogos independientes descartan ello, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, calificó como positivo que los casos por Covid-19 se estén duplicando ya no cada siete días sino cada nueve, por lo que espera que esto se mantenga.

Luego de no descartar volver a integrar el comité de expertos del Gobierno, Maguiña reafirmó que se debe aplicar cercos comunitarios con cuarentenas focalizadas para evitar nuevos contagios. “En Lima y Callao debería hacerse en los 10 distritos con más casos (San Juan de Lurigancho, La Victoria) y las regiones del norte y de la selva”.

Al cierre de edición, la jefa del Comando Especial Covid-19, Pilar Mazzetti, reiteró que, según los estudios del Gobierno y de otras instituciones internacionales, el crecimiento de casos ha llegado a una meseta,"una cima", pero eso no significa que se baje la guardia. “Una pandemia es cambiante, heterogénea, y las cifras pueden cambiar, como está pasando en Chile. Debemos estar en alerta”.

Con respecto a la falta de camas UCI en los hospitales, Mazzetti respondió que no hay proveedores en estos momentos para la recuperación de algunos equipos, por lo que están desplazando camas UCI de un nosocomio a otro según las necesidades de cada uno. " No hay sistema de salud que resista esta crisis. Miren Canadá y España. Esta no es la primera problemática que vamos a tener", señaló.

Operativos en mercados

Ayer se aplicaron 217 pruebas rápidas a comerciantes del Mercado Minorista N°1, el cual está a pocos metros de La Paradita. De ese grupo, 93 dieron positivo, lo que representa el 42% del total. El local ha sido cerrado.

Lo mismo ocurrió en los mercados Huamantanga (Puente Piedra), Unicachi (Comas) y Plaza Villa Sur (Villa El Salvador). En tanto, anoche se conoció que el Mercado Mayorista de Frutas, donde el 79% de vendedores tenía Covid-19, estará cerrado desde el mediodía del sábado hasta el lunes. Recién reabriría el martes, afi rmó el ministro de Defensa, Walter Martos, quien se reunió con el alcalde de La Victoria y los dirigentes del centro de abastos.

Casos en UCI y fallecidos

Según el Minsa, de los 80.604 casos positivos de Covid-19, 6.941 se encuentran hospitalizados y de ellos 842 están en UCI con respiradores mecánicos. Lamentablemente, 2.267 peruanos han fallecido hasta la fecha por acción del virus.

En esta última lista figura -para dolor de muchos hombres y mujeres prensa del país- la periodista de la agencia Andina y exreportera de La República Azucena Romaní Tafur, quien siempre compartió su experiencia y profesionalismo con todos nosotros. Ella pereció esperando un respirador mecánico.

Pronóstico difícil

El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME en inglés), que asesora a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pronosticó que para agosto el Perú tendría un promedio de 6.000 decesos por Covid-19, superando a Ecuador y Colombia y siendo desplazado por Brasil. Hay que evitarlo.

Protocolo

El Gobierno publicó el protocolo que deben cumplir los padres que opten por el paseo de sus menores de 14 años. Así, se puede salir de 12 m. a 6 p.m. solo a 500 metros de la casa. El adulto es responsable de que el niño salga protegido y que no toque nada.