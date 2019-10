SJM: se hacían pasar por venezolanos para asaltar farmacias [VIDEO]

Dos delincuentes, dedicados al asalto de cadenas de farmacias en diferentes partes de Lima, fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de un trabajo de seguimiento.

Los ladrones conocidos como ‘Galleta’ y ‘Tovara’ fingían ser ciudadanos venezolanos, creyendo así que la PNP no los identificaría. Ellos, además, utilizaban un arma de fuego que le habían robado meses antes a un policía.

“Yo no le he querido robar. Yo pensé que no iba a esperar, porque yo no tenía nada de armas. Yo forcejeé, porque pensé que iba a ganarle y a mi amigo le digo. Mi amigo fue el que le quitó”, indicó el cabecilla de la banda denominada Los terribles buitres de San Juan de Miraflores.

El líder de la temible organización criminal fue identificado como Juan Diego Cusi Rivera, quien desde hace dos meses planificó y ejecutó más de 13 farmacias de una conocida cadena. Lo capturaron en la puerta de su casa, quizá, planificando un nuevo ataque.

El dominical Punto Final reveló imágenes exclusivas de sus asaltos, donde se puede ver como uno de los ladrones salta el mostrador, ingresa a la zona de los trabajadores y con pistola en mano amedrenta contra el administrador para llevarse las ganancias del día. El robo ocurrió en San Martín de Porres.

Así como el asalto que se menciona, ocurrieron otros más en diferentes distritos. Todos en la misma cadena de farmacia. Ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, para realizar las investigaciones correspondientes.