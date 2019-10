En abril del 2020 vuelve la prueba de desempeño docente

La evaluación de desempeño docente –que generó una huelga de diversos sectores regionales del magisterio en el 2017 porque, según estos, originaba despidos masivos– volverá a aplicarse a nivel nacional en el 2020 luego de haber sido postergada hasta en dos oportunidades por el Ministerio de Educación (Minedu).

Así lo confirmó a La República la titular del Minedu, Flor Pablo, quien fue ratificada hace unos días por el presidente Martín Vizcarra. La funcionaria precisó que en todo este tiempo se ha buscado “sensibilizar, informar y ajustar instrumentos” de la prueba que verifica cómo se desenvuelve el docente en el aula, cómo se comunica con los padres y cómo gestiona el espacio y los materiales. Todo esto dentro de los colegios públicos.

De esta manera, el Minedu anunció que en abril próximo empezará la evaluación de desempeño, que será obligatoria para más de 13 mil maestros de primaria, ubicados en la cuarta, quinta, sexta y sétima escala de la Carrera Pública Magisterial.

Se debe indicar que esta prueba debía aplicarse a los docentes de estas escalas en el 2018, pero la huelga postergó el cronograma. Así, de esta forma, en el 2021 se realizará también para los de las otras escalas de primaria y luego de secundaria.

"Durante el 2017 y 2018 fueron evaluados en dos tramos más de 21 mil profesoras de inicial. Incluso, estamos terminando la etapa con quienes jalaron la evaluación. Y si bien este año teníamos previsto empezar con los maestros de primaria, postergamos todo por un reclamo razonable de que había poco tiempo para que se preparen, por lo que además hemos hecho mejoras y planteamos un proceso de inducción. Nosotros buscamos valorar la práctica de los maestros en las aulas", afirmó la ministra de Educación.

Sutep solicita mejoras

Según el sector, el modelo de evaluación para los docentes de primaria ha sido adaptado a las particularidades de este nivel y ha sido socializado en las regiones por un equipo del Minedu.

La evaluación de desempeño se divide ahora en tres clases modelos, una más a diferencia de la tomada en el 2017. En la primera, los maestros recibirán la retroalimentación de los supervisores (director, subdirector y un profesor de otra escuela); en la segunda pasarán por la prueba propiamente dicha y en la tercera tendrán una clase modelo de recuperación.

Para el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, el Minedu no realiza capacitaciones sino solo talleres de profundización, en los que se prepara a los docentes solo para el examen, mas no para mejorar el desempeño en el aula. “Nosotros debemos ser evaluados y no rehuir a la prueba, pero nos deben dar la confianza de que esta no estará llena de subjetividades”, dijo.

De acuerdo con la Ley de Reforma Magisterial, si los maestros desaprueban la evaluación de desempeño, tendrán dos oportunidades más. Si jalan en todas estas tendrán que salir de la Carrera Pública Magisterial, pero si lo logran podrán participar en los concursos de ascenso.

Esta evaluación se debe realizar cada 5 años, según la ley actual. Se espera que no haya más postergaciones.

La clave

Flor Pablo participó ayer en la primera sesión de coordinación intergubernamental entre la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y el Minedu. Ahí, el titular de la ANGR, Mesías Guevara, indicó que se necesita actuar con urgencia en temas como deserción escolar e infraestructura educativa.