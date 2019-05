Ordenanza cusqueña huele a populismo “a la europea”

Efraín Rodríguez

Al otro lado del mundo, en París, es recurrente oír noticias de Perú, y sobre todo del Cusco, que te empalagan de orgullo. Sin embargo, la reciente aprobación de una ordenanza regional que “prioriza” la contratación de mano de obra local y sanciona el despido de peruanos para contratar a extranjeros en condición informal no deja de ruborizar, avergonzar e invita a repensar si estamos entrando en una histeria xenófoba.

Después de leer las notas periodísticas locales y nacionales del tema, es obvio concluir que la medida es una suerte de “tapón” ante la migración venezolana en el país. Y nos hace pensar, desde otro ángulo, en lo que viven tres millones de peruanos en el extranjero. ¿Qué pensaríamos si nos aplicaran la misma ley sólo por el sencillo hecho de tener pasaporte peruano?

Después de cinco años de residencia en París, me resulta imposible creer que a uno o a cualquier extranjero le hayan impedido trabajar por su origen. ¿Cómo se contrata a un extranjero en Francia? Si uno posee una visa de estudios o laboral, puede tener un contrato de trabajo. La visa expira al término del contrato, pero hay posibilidad de renovarla con otra nueva contratación. Si es un contrato permanente, el empleador paga un impuesto sólo una vez tras firmar los documentos.

Incluso, los extranjeros pueden trabajar para el Estado en contratos que se renuevan anualmente. Lo único que no pueden es ocupar cargos de funcionarios hasta obtener la nacionalidad. Punto, nadie pregunta si el contratado nació en Marrakech, Bombay, Tokio, Nueva York, La Habana o en Cusco. Entonces, ¿importa el pasaporte? No. ¿Piensan en “priorizar la mano de obra local”? Tampoco. ¿La competitividad y prioridad la hace el mercado laboral? Sí.

Ahora bien, después de cinco años de residencia en París, puedo confesar que este tipo de medidas “a la cusqueña” se oyen, en Europa, en boca de los grupos políticos de filiación nazi, fascista y racista. Especialmente en Italia. Alguien me dirá que “cada pueblo es libre y autónomo de hacer lo que mejor le convenga”. A lo que yo le responderé que, en efecto, es correcto, pero hay que evitar este tipo de leyes que promuevan la exclusión, pues sólo nos convierten en una sociedad retrógrada y salvaje.

Politica italiana

Lo que están haciendo las autoridades cusqueñas es un calco de lo que ejecuta el actual vicepresidente de Italia y líder del partido ultraderechista de corte fascista, Mateo Salvini. Ante la migración africana, que llega en pateras navegantes hasta las costas italianas, huyendo de la guerra, las dictaduras y la miseria (como los venezolanos), Salvini aprobó, en el 2018, una ley que reduce la ayuda humanitaria, recorta el tiempo de visado y prácticamente anula la posibilidad de obtener un empleo. La razón: ser migrantes.

Hace unos días, un arequipeño, que trabaja en Cusco, me preguntaba, “¿no estás exagerando? Aquí la gente está de acuerdo”. Y le respondí que no, que esta ordenanza debe rechazarse porque incluso podría aplicarse a un limeño, a un tacneño o a el mismo. En Italia, la gente también está de acuerdo con Salvini. Pero lo están porque se ha azuzado sus frustraciones, las cuales históricamente no las han generado los extranjeros. Tampoco en Cusco. Esa idea de gobernar desde las pasiones se llama “populismo” y funciona en cualquier lugar. Se asemejan, ya sea, “a la europea”, “a la italiana” o “a la cusqueña”.

*Periodista colaborador de Radio Francia Internacional – París.