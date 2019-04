Lambayeque: presencia de agua contaminada con arsénico persiste desde 2016 [VIDEO]

En Lambayeque viene ocurriendo una emergencia de salud, la cual no ha sido atendida, desde el 2016. Se trata del agua que sale por los caños, la cual se encuentra contaminada con metales pesados como lo son el arsénico y plomo. Esta no debería ser usada ni siquiera para lavarse las manos; no obstante, las personas que viven en diversas localidades de este departamento se ven en la necesidad de hacerlo incluso para preparar sus alimentos.

El caso fue alertado hace cerca de tres años tras lo cual la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tomó algunas medidas, como enviar camiones cisterna y dar paliativos al problema. No obstante, el agua continúa envenenada y causando daño a los habitantes de la municipalidad de Cruz del Medano, ubicada en el distrito de Mórrope, así como de otras localidades de Lambayeque. Un ejemplo es el caso de Erica Sandoval, cuya hermana de 10 años de edad tenía altos niveles de arsénico en la sangre. Como el de ella, hay más.

‘’Estamos en el 2019 y es inconcebible tener esta situación sanitaria en nuestra región’’, dijo para Punto Final María Esther Collantes, quien es la Gerenta Regional de Salud de Lambayeque. Mórrope se encuentra viviendo en alerta roja desde hace 11 meses luego de que el gobierno declaró el estado de emergencia en 10 localidades, debido a la contaminación del agua. Según José Carlos Llauce, gerente municipal del distrito, es posible que el recurso con metales pesados ha sido utilizada durante décadas.

Él agregó que en la anterior gestión municipal se dispusieron siete camiones cisterna para distribuir agua para el consumo; no obstante, tal cantidad ha resultado insuficiente. En Cruz del Medano, una de las localidades más afectadas por el arsénico, un proyecto estaba destinado a solucionar el problema en su totalidad. Este consistía en construir un moderno pozo con equipos de purificación por medio de electrolisis, los cuales fueron valorizados en 421 mil soles de los cuales ya se pagaron 395 mil. Sin embargo, actualmente los tanques están vacíos. La empresa hasta la fecha está inubicable, no se encuentra en el domicilio que señaló para efectos del contrato.

En Mórrope, dentro de tres meses, la municipalidad distrital espera instalar filtros en 2,300 viviendas. No obstante, por el momento, los habitantes continúan consumiendo agua contaminada con arsénico y plomo, aunque este metal en menor medida. Las cisternas que deben llevarles el líquido no se abastecen para las miles de personas que lo necesitan. A algunos lugares solo va una vez al día por una hora y media. ‘’Los alcaldes siempre en su campaña nos prometen y nunca han solucionado nada’’, afirma un hombre que vive en la zona afectada.