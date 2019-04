Normas para el uso de patines, scooters y segway eléctricos

En San Borja, se decretó el miércoles 24 de abril la ordenanza que declara de interés “la promoción de la movilidad intermodal y reglamenta el uso responsable de vehículos de movilidad individual en el distrito”. El objetivo es reglamentar el “uso responsable”.

Entre los puntos a destacar en las normas legales publicadas en el diario El Peruano, se encuentra el artículo 2 donde se establece que la infraestructura pública, al igual que los servicios públicos ofrecidos, fomentaran estas alternativas o “modos de movilidad”.

Los vehículos que serán reconocidos como complementarios y auxiliares en el distrito de San Borja son los siguientes:

Tipo A: vehículos de movilidad individual con dimensiones más pequeñas como los patines eléctricos pequeños, la rueda eléctrica y las plataformas eléctricas.

Tipo B: vehículos de movilidad individual de mayores dimensiones como patines eléctricos grandes, bicicletas con pedaleo asistido y Segway.

Normas de tránsito para Vehículos de Movilidad Individual

Los Vehículos de Movilidad Individual (VMI), que se encuentran en la lista Tipo A y Tipo B, pueden transitar en las ciclovías y carriles hechos para este tipo de transporte. Lo mismo ocurre con el carril derecho de las pistas y los jirones de San Borja, siempre y cuando se respete las normas de tránsito.

La velocidad máxima es de 25 km/h. La municipalidad de San Borja puede usar las herramientas y equipos necesarios para su fiscalización. El caso es obligatorio, al igual que elementos reflectivos en la indumentaria.

El uso de dispositivos móviles, o cualquier artefacto que afecte la atención, está prohibido. Manejar en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias también.

Los VMI no pueden circular en veredas, plazas ni parques. En caso el usuario necesite utilizar uno de los lugares mencionados anteriormente, el vehículo debe estar apagado y el conductor tiene que descender de este y trasladarlo manualmente.

Solo puede ir una persona por vehículo y, finalmente, queda prohibido que los VMI circulen sobre calzadas de vías metropolitanas.

