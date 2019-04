“El padre Marco me llevaba a su oficina y me violaba”

“Yo iba varias veces a la iglesia. A mí me gusta cantar y me gustaba ir a la iglesia. Yo conozco al padre Marco. El padre Marco me llevaba a su oficina y me decía: ‘Ven, pasa’, y ahí me violaba. Él me bajaba el pantalón”, relató G. T. R. sin titubear al identificar al presunto agresor. El sacerdote a quien se refiere el menor es Marco Francesco Mambretti, de origen italiano, y sigue en la localidad, sin que reciba sanción.

Cuando ocurrieron los hechos mencionados por G. T. R., contaba con 13 años de edad. Ha cumplido 15 y el caso avanza lentamente, como si se tratara de un delito más. Hasta que fue denunciado por la madre del menor, Diorita R. R., el 27 de agosto del 2018, Mambretti era titular de la parroquia Santo Domingo Sabio, y a su vez vicerrector del Seminario San Pedro, en Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.

Marco Mambretti, quien hasta hace unas semanas gozaba de una fuerte presencia y popularidad entre los fieles católicos de Coronel Portillo, ha optado por la reserva y el silencio, evitando mostrarse en actividades religiosas. Pero Mambretti, enterado de la acusación, remitió una furibunda carta notarial a la madre de la víctima para que se calle.

“Le exijo que en un plazo no menor de 24 horas se rectifique de las publicaciones incriminatorias que su persona estaría realizando a través de las redes sociales”, se lee en la misiva intimidatoria. Sustentándose en que el niño sufre de un leve retardo, arguye que se equivoca de persona y que el responsable es otro.

Diorita R. R. narró a La República cómo fue que se enteró de que su hijo era víctima de abuso sexual.

“Noté que algo no estaba bien con mi hijo cuando empezó a cambiar su forma de ser. Se hizo rebelde, no hacía caso a nadie, o a veces estaba callado en un rincón. Además, me percaté que tenía moretones en la espalda y en el cuello. También en dos oportunidades encontré su ropa interior con sangre. Todo esto me hizo pensar lo peor y empecé a preguntarle, pero no me quería contar nada. Quizá por miedo o vergüenza”, narró la madre.

Un día el menor presentó fiebre y diarreas, hecho que la madre lo relacionó con algo muy grave.

“Me preocupé porque él sufrió de meningitis. Lo llevé al puesto de salud y le conté de mis sospechas al doctor. Le pedí que le preguntara y fue a él a quien terminó confesándole que venía siendo ultrajado sexualmente”, señaló.

“Mi hijo le dijo al médico que lo violaban dos personas, otro menor y el padre. ‘¿Qué padre?’, le preguntó. ‘El padre Marco’, contestó. Le hicieron pasar por el médico legista y en ese momento yo rogaba a Dios que no sea verdad, que el resultado sea negativo, pero el médico legista me dijo: ‘Tu hijo viene siendo víctima de violación y no son lesiones recientes, son lesiones antiguas’. Me quise morir en ese momento”, declaró.

Siete meses después, Mambretti sigue en la ciudad, confirmó el vocero del Vicariato Apostólico de Pucallpa, el sacerdote Yul Soto Maldonado. “Desde que el padre Marco Francesco Mambretti fue implicado en este caso ha colaborado con la justicia y ha declarado toda la información que han solicitado la Policía y la Fiscalía. Está a disposición permanentemente”, dijo. Mientras, la Fiscalía informó que se encontraban dentro del plazo para pronunciarse. Es decir, el delito de violación en agravio de un niño es un caso más y no merece atención preferente, a pesar de que el presunto autor vive en la misma localidad que la víctima. ❖

El dato

EXTRAÑEZA. El vocero del Vicariato Apostólico de Pucallpa expresó sorpresa por la decisión de la Segunda Fiscalía Penal de Yarinacocha de comprender a Mambretti como investigado cuando en un principio fue tratado como testigo.

INDICACIÓN. Respecto a la carta notarial de Mambretti, negó que se tratara de un acto de intimidación.

Cura Mambretti dice que niño se equivoca