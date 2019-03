Especialistas: "Intento del Callao por frenar a la ATU no prosperará"

“Por primera vez, tras más de 20 años, el Callao tendrá voz y voto en las decisiones de la capital”, afirmó -el 21 de enero último- el electo alcalde del primer puerto, Pedro López, mostrando de esta manera su respaldo a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y el Callao.

No obstante, su reciente y sorpresivo cambio de postura ha llamado la atención de especialistas y congresistas, quienes creen que la acción de inconstitucionalidad que alista contra la ATU –para frenar su implementación– "no prosperará porque no tiene un sustento jurídico".

Ayer, conocido el acuerdo mayoritario del concejo provincial del Callao para autorizar este recurso de amparo, La República se comunicó con el procurador municipal del Callao, Nivardo Cano Rivera, para conocer detalles al respecto.

El funcionario afirmó que aún se evalúa si el alcalde contratará un estudio legal externo para redactar la acción de inconstitucionalidad o será la propia Procuraduría Municipal del Callao la que se encargue de ello.

"Se presentará esta acción de amparo porque con la ATU se está transgrediendo la Ley Orgánica de Municipalidades y el principio de autonomía que gozan los gobiernos municipales", explicó Cano, quien afirma que el alcalde Pedro López encontró presión del MTC para respaldar la Autoridad de Transporte.

"Se apoya el fondo de la ATU (aliviar el desorden en las vías), mas no la forma (la supuesta violación de la Constitución Política)", precisó el procurador.

"No tiene piso"

Sobre esta postura, los impulsores de la ley de creación de la ATU, el congresista Carlos Bruce y el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, coincidieron en que el intento del municipio del Callao no tiene sustento alguno, ya que se logró modificar el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades para que no exista ningún tipo de violación a la Constitución.

"La ley de la ATU es clara y dice: 'Excepcionalmente, cuando se trate de provincias conurbanas (como Lima y el Callao), la prestación de servicios (de transporte público) se regula por ley expresa. En tal caso, la ley determina el organismo responsable (en este caso la Autoridad de Transporte Urbano) y precisa su ámbito de competencia y funciones'", explica Quispe, quien agrega que los municipios tienen representantes dentro del directorio de la ATU.

Por su parte, Bruce asevera que el municipio del Callao ha decidido priorizar sus intereses antes del bien común. "Buscan continuar con el negocio de dar autorizaciones a empresas con millonarias deudas y decenas de accidentes, que recorren, además, Lima, y pretenden seguir ejecutando obras a su gusto", aseguró el legislador, tras confiar que el Tribunal Constitucional (TC) desestimará la anunciada acción de inconstitucionalidad.

Implementación seguirá

El procurador municipal del Callao respondió que se afecta a su comuna porque esta debe ceder a la ATU su acervo documentario, personal, inmuebles y recursos presupuestados para la Gerencia de Transporte Urbano. Sin embargo, aclara que el proceso de transferencia de facultades seguirá hasta que no haya un fallo referente a la medida que presentarán ante el TC.

Se debe indicar que la ATU empezará sus funciones desde el 1° de abril y una de sus primeras acciones será la integración física y tarifaria del Metro, el Metropolitano y los corredores viales. Eso es urgente. ❖

Claves