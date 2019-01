Arequipa: Nuevo gerente de Autodema fue denunciado por violencia familiar

El nuevo gerente de Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova Monroy, se ha convertido en punto de críticas debido a que en su historial pesa un proceso por el delito de violencia familiar. Fue su esposa quién lo denunció en febrero del 2018.

Al respecto, el flamante funcionario señaló que no tenía claro conocimiento de la denuncia y que nunca ha tenido problemas con su pareja. Córdova Monroy asumió el cargo tras ser designado por el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Córdova respondió a un medio escrito que solo fue un error y que tratan de manchar su imagen. “De eso ya pasó un año. La verdad que me sorprenden porque sacan tanto estas cosas que no son ciertas. Yo con mi esposa no he tenido ningún problema”, señaló.

En tanto, su esposa al ser consultada por la denuncia, explicó que el proceso ya se encuentra archivado y que desistió de la demanda debido a falta de pruebas.

De acuerdo al expediente judicial, el acto violento se produjo en las playas de Camaná. Córdova habría agredido verbalmente a su esposa acusándola de infidelidad. El caso fue tomado por el juez Rafael Aucahuaqui Puruhuaya.

Córdova Monroy es cuestionado por otros hechos. Uno de ellos responde al año 2016 cuando fue vacado del cargo como alcalde del distrito Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, tras conocerse que contrató a la media hermana de su esposa en un centro de salud de la comuna.

Otro punto de críticas fue un festejo que se realizó en el campamento central de Autodema tras ser designado como el nuevo gerente. Los trabajadores denunciaron que la celebración se realizó en horario de trabajo y se ingirieron bebidas alcohólicas dentro de la entidad estatal.