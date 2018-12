SJL: Mujer denuncia que vecino busca matarla tras no aceptar casarse con él [VIDEO]

Una mujer ha denunciado a su vecino, identificado como Rosendo Muñoz Laulate, por actos de violencia y acoso constante. Según la joven, el hombre no acepta que ella no desea casarse con él. El hecho ocurrió en el asentamiento humano ‘‘Panorama’’, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El agresor es acusado de haberle lanzado una piedra a la cabeza de la mujer, lo que provocó que incluso la rompiera. La víctima se encontraba con con un amigo en San Juan de Lurigancho, cuando apareció Muñoz Laulate, de 51 años de edad, y la agredió.

Esta no sería la primera vez que el hombre atenta contra la vida de la joven. ‘‘Ha intentado matarme dos veces. La primera me rompió la nariz y la segunda me tiró una piedra’’, dijo la víctima para América.

El sujeto además de agredirla físicamente, también ha sido denunciado por acoso: ‘‘Yo tengo miedo porque ese señor, Rosendo, todos los días durante tres años me viene fastidiando’’.

La hermana de Rosendo Muñoz Laulate intentó justificar la agresión y dijo que quien comenzó la gresca fue la joven. ‘‘Ella le iba a tirar una piedra en la cara, entonces él como la vio con otro hombre estaba de cólera y le tiró una piedra en la cabeza’’.

La víctima ha pedido ayuda al presidente y a la ministra de la mujer. Ella señaló sentir que el hombre quiere matarla.

Rosendo Muñoz Laulate fue detenido por la Policía y estuvo en la comisaría de Santa Elizabeth durante dos días, luego de esto, él fue trasladado a la Fiscalía.