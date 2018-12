Universidad de Lambayeque es la primera entidad fuera de Lima que deberá cerrar

La Universidad de Lambayeque (UDL) se ha convertido en la primera casa de estudios ubicada fuera de Lima que ya no podrá brindar el servicio educativo y deberá cerrar de manera progresiva en un plazo no mayor a dos años, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esta institución privada (con fines de lucro), cuya única sede funciona en Chiclayo, no logró cumplir los indicadores vinculados a investigación, mecanismos de mediación e inserción laboral, servicios educativos e infraestructura, exigidos por la Ley Universitaria, de acuerdo con la Sunedu.

De esta forma, la UDL se suma a otras tres universidades con licencia denegada (Universidad Peruana de Arte Orval, Universidad Peruana de Integración Global y Universidad Peruana de Investigación y Negocios) a nivel nacional. Estas últimas también son privadas, pero operan en Lima.

La Universidad de Lambayeque, cuyo representante legal es el excongresista Virgilio Acuña, brinda el servicio a 646 estudiantes, los cuales están distribuidos en 5 carreras de pregrado: Ingeniería Comercial, Ingeniería de Sistemas, Administración Turística, Administración y Marketing, e Ingeniería Ambiental.

Con la denegación de licencia, la universidad deberá dejar de prestar el servicio en un plazo máximo de dos años. Tampoco podrá convocar a procesos de admisión. No obstante, deberá continuar con el servicio durante el semestre o año académico en curso. Además, los grados y títulos que emita durante los próximos 24 meses tendrán validez.

Hasta ayer, personal de dicha universidad informaba que la pensión es de S/ 400 y la inscripción al próximo examen de admisión, programado para marzo del 2019, vale 50 soles. Aclararon que hoy las autoridades determinarán el futuro de estos procesos.

Al detalle

Esta institución, cuyo proceso de licenciamiento comenzó en setiembre del 2016, ha incumplido 29 de los 44 indicadores evaluados. Según la Sunedu, no cuenta con un local de uso exclusivo, ni con laboratorios o equipamiento necesario para sus carreras. Además, carece del mínimo de docentes a tiempo completo (25%) y no ha demostrado la existencia de un órgano de investigación institucionalizado. "Durante el 2016 y 2017 no presentó ningún proyecto de este tipo".

En Chiclayo, de las 12 casas de estudio que pasan por el proceso, solo una se ha licenciado: la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Otras como Alas Peruanas y la Universidad Particular de Chiclayo deben presentar un plan de adecuación.

La clave

Estudiantes de universidades con licencias denegadas marcharon hacia la Plaza San Martín exigiendo a la Sunedu una solución para seguir con sus estudios. Los alumnos pueden continuar en la misma universidad o trasladarse a otras con licencia, según la superintendencia.