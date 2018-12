Sería inconsecuente y oportunista dejar el Apra

José Víctor Salcedo

Luis Wilson pasó al balotaje con el segundo puesto. Solo 762 votos lo separaron del candidato de Acción Popular Jean Paul Benavente. Partiendo de ese resultado, dice que confía en ganar porque tiene un "voto oculto". Su fortaleza es su formación y trayectoria política, mientras que su punto débil es, a decir de muchos, su innegable cariño al Partido Aprista. El domingo sabremos si su tercera postulación es la vencida. Antes ya se lanzó dos veces al cargo de gobernador regional del Cusco.

A una semana del día de la elección, ¿confía en que ganará?

Sí. Confiamos en que hemos hecho un buen trabajo, que tenemos una buena propuesta, un buen equipo técnico y que poseemos un mensaje para trabajar con transparencia, honradez y mucho más eficiencia.

¿Cómo ha visto el respaldo de provincias, que son las zonas menos desarrolladas?

Efectivamente, las provincias son las zonas menos desarrolladas. Tenemos un grupo de provincias que son deprimidas económicamente como Paruro, Acomayo, Canas y Chumbivilcas. Allí la demanda es apoyo al agro y mejores vías de comunicación.

Su contendor dice que puede usted ser buen profesional, pero su militancia aprista lo condena.

Es una falacia. Las personas no pueden ser condenadas por una ideología. La eficiencia de un gobierno depende de otro tipo de capacidades. Hay que tener liderazgo, experiencia política, conocimiento de la gestión pública y un antecedente de laboriosidad y trabajo transparente, sin manchas que ocasiona la corrupción. Yo reúno los requisitos, así que no hay problema.

Algunos dicen que podría perder la segunda vuelta por goleada por ser aprista. ¿Qué piensa de eso?

(Risas). Así es, pues. Algunos creen lo que se les ocurre, pero nosotros no estamos para goleadas. Tenemos un registro de una encuesta –que hemos mandado a hacer- de la preferencia que tenemos de la población y estamos bien. Va a ser bien disputada (la elección), pero en la recta final vamos a alcanzar un mejor resultado.

¿Como en la primera vuelta, que lo dejó segundo solo por 762 votos?

Así es. Y las últimas encuestas de la primera vuelta me pusieron en cuarto y quinto lugar y el resultado salió diferente. Entonces es probable que también haya un voto escondido o es que las encuestas se hacen a capricho o a la simpatía o interés que tengan.

¿No pasó por su cabeza renunciar al Apra públicamente como lo hizo su excompañero Víctor Boluarte y ganó después de varias derrotas?

No. Por encima de todo está una identidad ideológica y sería una actitud muy oportunista, interesada e inconsecuente y yo no tengo por qué ser inconsecuente con un movimiento que tiene tantos años en la historia del país, que trabajó defendiendo libertades y la democracia, que se enfrentó a dictaduras.

El voto nulo y blanco está siendo promovido por excandidatos y sectores. ¿Qué piensa de ese sector, que quiere optar por esa tercera opción?

Algunos de ellos han participado en la elección y quedaron terceros, cuartos, quintos. La verdad es que es una actitud que tiene mucho de inmadurez, porque alguien debe de ser mejor, no creo que seamos candidatos que no merezcan ninguna confianza. Algo tienen de positivo. Hay que tomar una decisión, no hacerlo genera inestabilidad.

Su visión es lograr una región sin brechas sociales y que haya recuperado la confianza en las instituciones. ¿Cómo va a conseguir eso?

Vamos a recuperar la confianza haciendo una gestión transparente y seamos coherentes entre lo que hemos ofrecido y lo que vamos a hacer. Si cumplimos, reconquistaremos la confianza.

La gestión del gobernador Edwin Licona deja comprometido el presupuesto hasta el 2021. Cada año usted tendría unos 50 a 70 millones para obras nuevas. ¿Cómo piensa hacer realidad sus propuestas?

El tema es que hay varios proyectos en cartera. Hay muchos que tendrán efecto en la calidad de vida. Pero además sabemos que habrá un 35% de saldo presupuestal, eso utilizaremos. También existen otras formas de inversión como Obras por Impuestos.

Se cuestiona su propuesta de concluir el hospital Antonio Lorena por administración directa y en 100 días. El expediente fue hecho para licitación, según el gerente Ronald Concha.

No, el expediente es el mismo, porque es una obra a medio hacer. Se pagó a la empresa Argola, vino Contraloría y autorizó la licitación. Si con ese expediente se puede hacer una licitación, ¿por qué no se podría concluir por administración directa? Lo que hay que hacer es separar el componente de obra física del componente de equipamiento.

La Vía Expresa no podrá ser iniciada en esta gestión. Hay un crédito del Banco Mundial por 356 millones de soles que vence en 2019. ¿Ratificarán el crédito o renunciarán a él?

Lo primero que hay que ver es si la obra está bien diseñada, si se ajusta a las necesidades, si las características son las mejores.

El turismo es uno de los tres principales soportes de la economía regional, pero la plata se la llevan las grandes empresas. ¿Cómo piensa democratizar los beneficios de esta actividad?

Para democratizar debemos desarrollar ejes turísticos más vinculados el turismo rural y vivencial. Lograr que el Boleto Turístico llegue también a las comunidades (ahora solo beneficia a municipalidades). Hay que involucrar a las comunidades cerca al patrimonio con la diversificación y consolidando destinos como la Montaña de Siete Colores, en Canas Queswachaka, ruta de Túpac Amaru y las lagunas, y otras, entonces el turismo se diversificará.

¿Qué haríamos con la Dirección de Cultura? ¿Debe pasar a la Región?

Cuando se hizo la ley de transferencia hubo un artículo complementario que decía que en 90 días iba a ser descentralizada, pero cada año sacan un decreto para posponer eso. Ya basta. Debemos tener una dirección descentralizada y esto debe ser respaldado por todos los líderes del Cusco.

La minería sigue generando conflictos, ¿qué plantea para lograr una convivencia en armonía entre minería, la agricultura y cuidado del medioambiente?

Otra vez hablamos de descentralización. Sucede que el gobierno nacional toma decisiones que impactan en nuestra región. La gran minería que se desarrolla en Cusco impacta económica, social y ambientalmente, pero todo lo deciden en Lima. Es paradójico que los presidentes comunales dan una opinión y el Gobierno Regional no.

En el debate dijo que la guerra sucia la inició Acción Popular. Pero ustedes tampoco se quedaron atrás.

Hemos desactivado más de 230 trolls de Acción Popular, tenemos la lista. Hemos recibido un mensaje en el que se mostró un cheque falso y se hizo para desprestigiarse y esos son delitos. Y nosotros lógicamente somos simpatizantes, gente que ni conocemos y salen y empieza la respuesta a la agresión. Lamento que haya sido así porque los cuestionamientos, la guerra sucia llegó a desplazar a la campaña de propuestas. ❧