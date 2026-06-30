Precio del dólar hoy, martes 30 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Precio del dólar hoy, lunes 29 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
- MVCS benefició a 3.427 familias vulnerables con el Bono Integrador y desembolsó más de S/12 millones desde 2024: ¿cuáles son los requisitos?
MOMENTOS DESTACADOS
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 30 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4106, de acuerdo a datos publicados por el portal internacional Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 30 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,420 la venta.
Precio del dólar hoy, 30 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 30 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4106, de acuerdo a datos publicados por el portal internacional Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600