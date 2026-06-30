Universitario confirmó la salida de José Carabalí a poco del inicio del Torneo Clausura 2026: "Gracias por tu garra"

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Universitario de Deportes confirmó la salida del lateral ecuatoriano José Carabalí. A través de sus redes sociales, el actual tricampeón del fútbol peruano agradeció al futbolista extranjero por su profesionalismo, dejando en claro que fue pieza importante en la conquista de la estrella número 29 en la institución merengue.

Con un emotivo mensaje, la ‘U’ oficializó el final del vínculo con el jugador de 29 años, quien deja el equipo luego de casi un año y medio. “Gracias por tu garra, ‘Cara’”, escribió Universitario en su publicación.

Universitario oficializó la salida de José Carabalí. Foto: Universitario

Universitario de Deportes anunció la salida de José Carabalí

La partida de José Carabalí del club crema fue inesperada para los hinchas cremas, debido a que venía siendo uno de los más destacados en la temporada. En los últimos días, se habló de un posible interés del club LDU Quito en ficharlo para la segunda mitad del año.

‘Cara’ llegó a Universitario en el 2025 para reforzar el ataque y, gracias a su velocidad, logró ganarse un lugar en el equipo. Hasta el momento, la ‘U’ no ha revelado quién será el reemplazante del ecuatoriano, teniendo en cuenta que faltan algunas semanas para el inicio del Torneo Clausura.

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¿En qué equipos ha jugado José Carabalí?

El lateral izquierdo pasó la mayor parte de su carrera jugando en Ecuador, su país natal. Esta es la lista de clubes donde estuvo José Carabalí.

Puerto Quito

Santo Domingo

Universidad Católica

Orense SC

Always Ready (Bolivia)

Nagoya Grampus (Japón)

Universitario de Deportes (Perú)

Más información en breve…