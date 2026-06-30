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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 30 de junio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 30 de junio de 2026
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 30 de junio de 2026 | Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 30 de junio? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del martes 30 de junio?

  • Aries: No tengas miedo de hacer lo que vienes pensando, atrévete de una vez. Este es el momento. En el amor, alguien nuevo llega a tu vida. Dependerá de ti el camino que tome la relación.  
  • Tauro: El trabajo que vienes realizando y la buena relación con tu entorno tendrán recompensa, ahora tus superiores te ven con buenos ojos tu labor. En el amor, esa persona te admira y lo demostrará.
  • Géminis: No presumas que todo lo sabes, cambia de actitud si no quieres que tus compañeros empiecen a tomar distancia de ti. En el amor, estás acostumbrándote a guardar lo que sientes. Reflexión.
  • Cáncer: Un dinero, producto de algunas tareas realizadas, llega a tus manos de manera oportuna. Con él podrás saldar algunos pendientes. Acércate más a tu familia, últimamente estás muy distante.
  • Leo: No puedes ser duro y crítico con ese compañero si lo que pretendes es tenerlo como un aliado, estarías dañando la relación y propiciando un alejamiento. Piensa en tus formas y trata de cambiar.
  • Virgo: Deja de lamentarte por esa pérdida laboral, cambia de actitud para que puedas estar alerta a las nuevas oportunidades. En el amor, recibes mensajes de quien pensaste no volverías a frecuentar. 
  • Libra: Ese emprendimiento te dará muy buenos resultados. Hoy terminarás el día satisfecho porque todo te saldrá según lo planeado. En el amor, ese reencuentro se consumará. Habrá reconciliación.
  • Escorpio: Puedes tener problemas si no terminas a tiempo con lo encomendado. Las demoras afectarán la confianza que han depositado en ti. En el amor, una pareja del pasado reaparece en tu vida.
  • Sagitario: Pensar en esa persona que tanto daño te ha hecho te hace tener pensamientos insanos donde el sentimiento de venganza puede hacerse presente. No tomes represalias, evita contaminarte.
  • Capricornio: Una amistad te ayudará a conseguir un nuevo trabajo. Llega un tiempo de mejoras y cambios favorables. En el amor, tu pareja ha demostrado que realmente te quiere. Intenta perdonarla.
  • Acuario: Estás a la cabeza de un proyecto que está retrasándose por falta de planeamiento y buena gestión. No permitas que tu equipo lamente un mal resultado. Esfuérzate y sé más estratégico.
  • Piscis: No gastes dinero en cosas que no necesitas. Hacerlo recortaría tu presupuesto y te lamentarías. En el amor, a tu pareja le incomodarán tus reclamos. Espera otro momento para dialogar.
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