Tacna: Niño construyó generador automátizado de riego para ayudar a su madre a cuidar el jardín

Todo un orgullo para sus padres. A sus 12 años, Rodrigo es un niño apasionado a la robótica y preocupado por el consumo de agua. Su interés por el cuidado de este recurso nació para ayudar a su madre en el riego eficiente del huerto que tienen en la provincia de Toquepala, Tacna.

"Siempre me olvidaba y dejaba la llave abierta más de lo debido y un día él (Rodrigo) me dijo que no me preocupe. Que construiría un aparato para no desperdiciar el agua y automatizar el riego", recuerda orgullosa doña Amanda Guadalupe Quincho, madre del pequeño genio, quien desde los cuatro años toma clases de robótica.

El dispositivo le permitió a Rodrigo representar a su colegio, I.E.P. Mariscal Ramón Castilla, en la Feria Escolar de Ciencias Eureka 2018, donde participan más de 30 instituciones educativas de las 26 regiones del país con más de 100 proyectos vinculados a la ciencia y la tecnología.

Método científico

La feria escolar, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), busca promover la divulgación científica y tecnológica a traves del uso adecuado de una metodología especializada que se inicia con el planteamiento del problema y continúa con el Objetivo General, Objetivo Específico, Formulación de la hipótesis, justificación e importancia y las conclusiones.

Entre sus conclusiones, precisamente, Rodrigo explica que le permitió un ahorro del 12% para un área de casi media hectárea. Espera de esta forma contribuir con un granito de arena en el ahorro del consumo de agua.

"Se prevé para los próximos años un desabastecimiento de agua potable. Este proyecto permite mantener una humedad constante del suelo gracias a que solo se suministra el agua en la cantidad necesaria para que siga así, evitando así el desperdicio de agua", explica.

El menor cuenta que para su construcción, utilizó sus conocimientos en robótica para programar una placa base Arduino, además de una pantalla digital, teclado matricial, bomba de agua, una caja metálica, un sensor de humedad del suelo, entre otros componentes con un costo alrededor de 180 soles.

La premiación será este lunes 12 de las cuatro áreas del concurso: Ciencias ambientales, Ciencias Sociales, Tecnología e Ingeniería y Ciencias Básicas. El segundo y tercer puesto de cada categoría asistirán a la Fería Latinoamericana Mostratec en Brasil, mientras que los primeros lugares participarán en la ISEF, considerada como la feria escolar de ciencia más importante del mundo, en Estados Unidos.