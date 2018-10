Universidad Orval se opone a su cierre anunciado por la Sunedu

Luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la autorización para funcionar, y anunciara su cierre progresivo, la Universidad Peruana de Arte Orval cuestionó la medida y calificó de "no veraz" lo informado por algunos funcionarios al considerar que el proceso de licenciamiento "no se ha agotado por la vía administrativa".

"Nuestro proceso ha sido interrumpido por una decisión adelantada aún estando pendiente concluir etapas del licenciamiento, lo que perjudica el interés superior del estudiante y el derecho del administrado a un debido proceso", manifestó a través de un comunicado a La República.

La universidad Orval, cuya única sede funciona en San Borja, se ha convertido en la primera casa de estudios a la que se le ha denegado la licencia de funcionamiento en los cuatro años de vigencia de la Ley Universitaria. Esto llevará al cese de actividades y a su cierre progresivo en un plazo no mayor a dos años.

Según la Sunedu, esta institución no ha logrado cumplir con ninguna de las 8 condiciones mínimas en infraestructura, plana docente, oferta educativa, equipamiento, investigación o inserción laboral. "Ha sido un proceso de evaluación de 2 años. Verificamos, por ejemplo, que no tiene talleres vinculados a sus carreras, no tiene protocolos de seguridad, ni hace una relación clara entre oferta de programas y profesores. Incumplió 33 de 44 indicadores", detalló el superintendente Martín Benavides.

Al respecto, la universidad señala que la Sunedu no ha considerado las observaciones levantadas en diciembre pasado, ni le ha permitido hacer uso de su plan de adecuación. "La (reciente) resolución de la Sunedu se basa en una visita que no forma parte del proceso de licenciamiento".

La Orval cuenta con 176 alumnos y tres carreras profesionales: Arquitectura de Interiores, Dirección de Artes Gráficas Publicitarias, y Arqueoarquitectura y Gestión Turística. Algunos estudiantes se enteraron de la denegación de licencia a través de los medios de comunicación y señalaron que su universidad sí cumplía con estándares mínimos. Otros pidieron que se les brinde oportunidades en otras universidades, que su casa de estudios mejore sus condiciones en estos dos años de plazo, y hasta que se les devuelva lo pagado a la fecha.

En la mañana de ayer, la Sunedu instaló un módulo de atención en los exteriores de la universidad para brindar orientación a los estudiantes.

Ellos podrán culminar sus estudios en la misma universidad o hacerlo en otra, a través de un traslado libre o de los convenios que esta tenga con la entidad sin licenciamiento.

Por este motivo, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, pidió que Orval coopere con la medida dispuesta y que las universidades licenciadas faciliten el acceso y la matrícula para los estudiantes afectados. Benavides precisó que una eventual "reconsideración" presentada por la universidad no afectará la decisión de la Sunedu. ❧

La clave

El director de fiscalización de la Sunedu, Daniel Navarro, señaló que la Orval deberá devolver el pago a quienes se inscribieron en el proceso de admisión programado para el 3 de noviembre. También refirió que en 60 días, la universidad deberá informar en qué plazo cesará actividades y deberá empadronar a sus alumnos. La Sunedu reconocerá los estudios ya hechos.

Andrea Ivonne

Estudiante de 2º ciclo (20)

"Pensábamos que la universidad tenía más tiempo para licenciarse. Quiero terminar este ciclo y buscar otro lugar. Nosotros amamos lo que hacemos".

Lynette Collao

Estudiante de 6º ciclo (19)

"Sería difícil convalidar los cursos en otra universidad porque mi carrera era única. Yo seguiré mis estudios. Aquí hay alumnos con mucho potencial".