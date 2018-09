Todo un salón de quinto año ingresó a la U. San Marcos

En un aula del quinto piso del colegio Juan Pablo Peregrino, en Carabayllo, se encuentran sentados en sus carpetas veintidós jóvenes de la promoción de quinto año de secundaria quienes no pueden ocultar su felicidad. Están orgullosos y no es para menos, se han reunido para contarnos su mayor logro: todos han ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el último examen de admisión llevado a cabo el domingo 15 de setiembre.

Son chicos de entre 15 y 16 años de edad conscientes del importante paso que han dado en sus vidas, para felicidad de ellos y de sus familias.

formando el perfil

"En el último mes, previo al examen, estudiamos el horario completo del colegio que empieza a las 7:15 de la mañana y culmina a las 3:00 de la tarde. Luego seguíamos con más reforzamiento hasta la noche y tuvimos cuatro simulacros de examen de admisión", comenta Jorge Rivera, de 16 años.

El "círculo San Marcos", como fue denominado este grupo de chicos, no se conformó por cuestión del azar. Muchos de ellos son compañeros desde el nivel primario, se conocen muy bien, comparten inquietudes sobre las materias y se ayudan entre sí.

"El colegio Juan Pablo Peregrino cuenta con un Plan Programático, una metodología que desde el nivel inicial aplicamos en los alumnos buscando fortalecer en todo momento sus capacidades. En el camino vamos descubriendo quiénes tienen mayor rendimiento para las ciencias o las artes y los vamos perfilando para lograr las metas", explica el profesor Pedro Uribe, coordinador académico.

Uribe, junto con Edgar Palacios, otro coordinador académico, señalan que desde cuarto de primaria se van conformando los círculos de alumnos para prepararlos para el gran objetivo, que es culminar el colegio con su ingreso asegurado a la vida universitaria.

¿Hasta qué punto es oportuno separar a los alumnos hábiles para las ciencias, de los que no?, les pregunto. El profesor Palacios responde: "ningún alumno es descuidado en su formación. Nosotros no somos un colegio preuniversitario como muchas otras instituciones particulares se publicitan, porque no descuidamos la formación en valores y las artes. No solo nos preocupamos por impartir conocimiento, aquí los chicos también tienen logros a nivel deportivo, y es que queremos que en el campo en que se ubiquen, destaquen", dice.

Los alumnos pertenecientes a los círculos de estudio culminan al tercer año de secundaria todos los contenidos de la malla curricular establecida por el Ministerio de Educación. Así, cuarto y quinto año son dedicados exclusivamente a la preparación para el ingreso universitario. Veintidós han ingresado a San marcos, pero existe otro grupo de alumnos que también conforma la misma promoción, que intentará hacer lo propio al postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

"adiós netflix"

Como en toda historia de éxito, detrás de ella existe una cuota de sacrificio.

"Hemos sacrificado salidas con amigos, estar conectados a las series del momento que hay en Netflix, incluso tiempo con la familia. Algunos veíamos series durante el almuerzo", recuerda Brenda Esteban Huari, mientras una sonrisa se le dibuja en el rostro.

El caso de Brenda es también llamativo. Fue una de las últimas en sumarse al grupo y logró ingresar a la Decana de América, a la especialidad de Matemáticas.

"Me gusta descubrir fórmulas pero aún no sé si esa será mi carrera definitiva. Pero esta experiencia ha sido muy importante para mí", señala.

La seguridad de este primer ingreso le ha servido a Brenda para convencerse de que cumplir sus objetivos solo depende de ella y que es cuestión de esfuerzo y dedicación.

conocen su coyuntura

"En estos tiempos se necesitan hombres de leyes que busquen justicia. Usted ve el caso del juez (César) Hinostroza y por culpa de este tipo de malos jueces, los peruanos piensan que todos los abogados son personas de sangre fría y sin valores. No me gustan las injusticias y creo que es ahora donde más abogados buenos se requiere", dice Jorel Caytuiro de 16 años, quien ingresó a la facultad de Derecho.

Jorel quiere especializarse en Derecho Penal. Dice que hay mucho campo de acción en este ramo porque, "lamentablemente, se comenten muchos crímenes en el país que necesitan ser esclarecidos para que los culpables reciban las penas que, según la ley, merecen".

EL CASO DE ALEXANDRA

Al otro extremo del aula se encuentra sentada Alexandra Flores Chávez, también de 16 años. Ella logró ingresar a la carrera de Psicología y desea en un futuro corto especializarse nada más y nada menos que en Psicología Forense.

"Es muy interesante, a través de la psicología se puede brindar la información necesaria a los administradores de justicia para que puedan sancionar un crimen y castigar al verdadero responsable. Eso me llamó mucho la atención y por eso quiero estudiar esta rama. Más adelante también me gustaría, como segunda especialidad, estudiar medicina para complementar mis capacidades", agrega risueña y decidida.

Alexandra señala que en su familia, al principio, vieron con cierta extrañeza y hasta con temor que la pequeña de la casa se dedique a esta carrera que consideran de riesgo, pero finalmente han respaldado su decisión.

"No hay muchos psicólogos forenses en el país, y se necesitan más en las regiones. Trabajo hay", indica.

Y así como ellos, los demás chicos han escogido carreras diversas: San Marcos tendrá en ellos nuevos ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos de fluidos, matemáticos, ingenieros textiles, administradores, literatos, enfermeros, químicos y docentes.

Ahora el grupo se alista para una tarde de excursión que el colegio ha preparado para ellos. Luego unos días de descanso. Lo tienen más que merecido, pues son unos verdaderos campeones.❧

Veintidós años al servicio de los niños del distrito