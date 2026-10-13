Empezó el pago a miembros de mesa de las ERM 2026: estos ciudadanos cobrarán primero los S/165 y este es el cronograma oficial

Los primeros beneficiarios son quienes eligieron el Banco de Crédito, BBVA o Scotiabank para recibir su compensación, con abonos programados para el 13 y 14 de octubre.

Los primeros beneficiarios son quienes eligieron el Banco de Crédito, BBVA o Scotiabank para recibir su compensación, con abonos programados para el 13 y 14 de octubre. Foto: Andina/Composición La República

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el martes 13 de octubre de 2026 la entrega de la compensación económica de S/ 165 a los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. El primer grupo está conformado por quienes fueron seleccionados en el sorteo del 24 de julio, ejercieron el cargo y registraron previamente su modalidad de pago en la plataforma habilitada por la entidad.

El abono se realizará de forma escalonada, según el método de cobro elegido por cada beneficiario. Los depósitos bancarios y las transferencias mediante Yape se efectuarán durante los primeros días del cronograma, mientras que quienes optaron por retirar el dinero en efectivo podrán acudir al Banco de la Nación desde el jueves 15 de octubre. También se ha previsto una alternativa presencial para los pagos rechazados por el sistema financiero.

Pago de S/165 a miembros de mesa: ¿quiénes cobran primero y cuáles son las fechas?

Los primeros beneficiarios serán los miembros de mesa que seleccionaron una cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank para recibir la compensación. De acuerdo con el cronograma de la ONPE, los abonos en estas entidades se efectuarán el martes 13 y el miércoles 14 de octubre. El concepto que aparecerá en los movimientos bancarios dependerá del banco: Movilidad en el BCP, A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE en BBVA y Tbk-pagos varios en Scotiabank.

Quienes registraron Yape como modalidad de cobro recibirán los S/165 entre el 13 y el 15 de octubre. La confirmación llegará al correo electrónico mediante un mensaje que informará sobre el depósito realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En el historial de movimientos de la billetera digital, la transferencia aparecerá identificada con el nombre de la entidad electoral.

Por su parte, los ciudadanos que eligieron cobrar en efectivo podrán acudir a una ventanilla del Banco de la Nación a partir del jueves 15 de octubre. Para retirar el monto, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cómo consultar el pago de miembros de mesa y qué pasa si el depósito es rechazado?

La ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen el estado de la entrega de su compensación económica. La consulta se realiza a través del enlace oficial: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/. Allí podrán revisar la información relacionada con el pago correspondiente por haber cumplido la función durante las elecciones.

La modalidad presencial también se aplicará a los beneficiarios cuyos pagos hayan sido rechazados por el sistema financiero al intentar procesarse mediante otra alternativa. En estos casos, el cobro estará disponible en las agencias del Banco de la Nación desde el viernes 16 de octubre, según el cronograma comunicado por la entidad electoral.

Asimismo, los ciudadanos que asumieron la función de miembro de mesa porque estaban en la fila de electores y tuvieron que reemplazar a integrantes sorteados que no se presentaron recibirán la compensación mediante las agencias del Banco de la Nación desde el jueves 15 de octubre.