Plan de gobierno de Libertad Popular confunde cifras de arribos de turistas a Ayacucho

Pábel Bellido, del partido Libertad Popular, es el virtual gobernador regional de Ayacucho. Hasta el cierre de esta nota y según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contaba con 35% de los votos. Es en su calidad de virtual gobernador electo que PerúCheck ha revisado el plan de gobierno de Libertad Popular para la región Ayacucho .

En tres pasajes, el plan se refiere a arribos de turistas a la región. Por ejemplo, en la página 15 figura la siguiente frase: “En 2024, Ayacucho recibió 554,742 arribos de huéspedes en establecimientos de hospedaje colectivo, con 539,494 nacionales y 15,248 extranjeros”.

Esta información –554,742 arribos de huéspedes– es falsa. El sector turismo de Ayacucho no se recupera a tal magnitud.

La cifra correcta la refiere el Reporte Regional de Turismo de Ayacucho – Año 2024 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur): “Al cierre del 2024, el número de arribos a establecimientos de hospedaje en la región de Ayacucho totalizó en 416 772, cifra 9,0% menor a lo registrado en el año 2023”.

Es decir, la cifra oficial de arribos a hospedajes ayacuchanos es 25% inferior a la señalada por el partido del virtual gobernador regional, Pábel Bellido, en su plan de gobierno para Ayacucho.

¿De dónde sale la cifra de 554,742?

La cifra señalada por el plan de gobierno se encuentra en las estadísticas del INEI en un apartado llamado “Ayacucho: arribos, pernoctaciones y permanencia, según procedencia de los huéspedes, 2003-2024”. La información original proviene del Mincetur.

Fuente: INEI

En la tabla precedente, los indicadores aparecen separados. Al sumar los registros mensuales de 2024, se obtiene un total de 416,772 arribos de huéspedes y 554,742 pernoctaciones. Si bien la cifra 554,742 es oficial y existe en registros del Mincetur, no se refiere a turistas llegados a Ayacucho –como establece el plan de gobierno de Libertad Popular– sino a noches de alojamiento.

La diferencia entre ambos indicadores

El Mincetur define el arribo como el número de huéspedes que se alojaron en un establecimiento. Para contabilizarlo, considera únicamente el primer día de llegada. En cambio, las pernoctaciones son el número total de noches que esos huéspedes permanecen alojados. Por ejemplo, una persona que llega a un hospedaje y permanece tres noches representa un arribo, pero genera tres pernoctaciones.

Al presentar las pernoctaciones como arribos, el plan sobreestima en 137 970 registros el número de huéspedes llegados a los establecimientos de hospedaje. Esto representa una sobreestimación de 33,1% respecto de los 416,772 arribos reportados por el Mincetur.

Conclusión

Libertad Popular, el partido del virtual gobernador regional de Ayacucho Pábel Bellido, estableció en su plan de gobierno que en 2024 a Ayacucho arribaron 554,742 huéspedes. Sin embargo, esa cifra –si bien es oficial– se refiere no a arribos de turistas sino a pernoctaciones en hospedajes de la región, según registros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El Mincetur reportó 416,772 arribos durante 2024, por lo que el plan sobreestima en 33,1% la cantidad de huéspedes llegados a establecimientos de hospedaje ayacuchanos. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación del plan de gobierno para Ayacucho de Libertad Popular.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.