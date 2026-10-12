IEP: Al menos 59 alcaldes electos están vinculados a la minería informal

Un informe del Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que al menos 173 autoridades elegidas en los comicios del pasado 4 de octubre cuentan en su trayectoria con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera.

Esto quiere decir que de los 563 postulantes inscritos en este padrón que compitieron en 21 departamentos, más del 30% lograron ganar y asumirán cargos en municipios y gobiernos regionales del país.

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En el estudiose analizó a los postulantes con paso por este registro en modalidades de estado vigente, suspendido o previo. Además de los 173 electos, el informe indica que otros 33 candidatos aún mantienen posibilidades a la espera del cierre del conteo oficial de votos.

El grupo de autoridades victoriosas está integrado por 59 alcaldes, repartidos en seis provinciales y 53 distritales, junto a 108 regidores y seis consejeros regionales.

Alta concentración en el sur

El mapa demuestra que el 59% de la totalidad de candidatos inscritos y el 69% de los electos se ubican en cuatro regiones del sur: Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Puno.

Apurímac encabeza la cifra regional con 42 autoridades electas sobre 120 postulantes. Le siguen Arequipa con 26 electos sobre 76 candidatos, Puno con 26 electos sobre 68 candidatos y Ayacucho con 25 electos sobre 68 candidatos. Más atrás figuran Huancavelica con 11 autoridades y La Libertad con 10.

Vehículos electorales y provincias ganadas

Sobre la dinámica electoral, el estudio sostiene que el éxito de estos candidatos no se debe al apoyo a un partido o una ideología. El reporte explica que estos postulantes ya contaban con financiamiento propio y capital político en sus localidades, por lo que utilizaron a los partidos simplemente como plataformas formales para inscribir sus candidaturas.

“[Se trata de] candidatos competitivos considerando sus trayectorias previas y con recursos que optaron por vehículos electorales que facilitaron su postulación".

Entre los alcaldes provinciales electos, la agrupación Ahora Nación obtuvo tres plazas: Manu y Tambopata en la región Madre de Dios, y Condesuyos en Arequipa.

Las otras tres alcaldías provinciales quedaron en manos de Podemos Perú en Parinacochas, región Ayacucho; Somos Perú en Ica; y la alianza ASI - Juntos por el Perú en San Antonio de Putina, región Puno.

En el ámbito distrital, Alianza para el Progreso y Podemos Perú encabezan la lista con 10 y 9 alcaldes, mientras que partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular, el PPC, Venceremos y Libertad Popular registran al menos un alcalde distrital en el padrón.

Registros activos y la cifra oculta

En cuanto a la situación de las inscripciones, 21 de los 59 alcaldes electos permanecen en el padrón durante este año: 13 mantienen su registro vigente y 8 figuran con la condición de suspendido. El 64% restante corresponde a autoridades que tuvieron inscripción en años anteriores.

Adicionalmente, el IEP advierte que la cifra oficial refleja solo a quienes figuran de forma directa en el sistema. Según el informe, "muchos mineros informales y artesanales operan mediante el registro de un tercero, por lo que las cifras reales de actores con vínculos con la actividad minera pueden ser mayores".

Cifras preliminares y el peso del capital económico

En diálogo con La República, el politólogo e investigador del IEP, Alejandro Boyco, explicó que la cifra de 173 autoridades electas es todavía un cálculo preliminar, ya que el conteo oficial de votos no ha terminado y la distribución de los regidores puede variar.

Sin embargo, el especialista resaltó que estar en el REINFO evidencia el fuerte poder económico que ha logrado este sector en las elecciones.

"Tener acceso a recursos mineros otorga una ventaja considerable para desplegar campañas sumamente costosas, sostener la presencia en el territorio y resultar atractivo ante partidos políticos que buscan postulantes competitivos", señala Boyco.

Asimismo, reiteró que esta presencia trasciende las etiquetas ideológicas, ya que los actores del sector han logrado inscribirse en agrupaciones de derecha, izquierda y de centro por igual.

"Actores vinculados a la minería o actores vinculados a actividades económicas que proveen muchos recursos tienen mucha más facilidad para desplegarse en el territorio, tienen mucha más facilidad para reclutar otros candidatos, candidatos a regidores, o candidatos a distritos (...) porque el tener recursos económicos te hace un candidato más atractivo, y hace que otros quieran reclutarte con más facilidad. En un contexto donde la ciudadanía, en general, los votantes, están tan desencantados de la política, hay tanto desprestigio”.

Legitimidad y riesgos de gobernabilidad

Boyco advirtió que no se trata solo de un tema de minería ilegal, sino de un motor económico. Miles de familias viven de esta actividad y la ven como una forma de progreso, lo que explica el apoyo de los votantes a estos representantes.

"Más allá del debate regulatorio, existe una masa de votantes que percibe legitimidad en estos actores. Sin embargo, su llegada a los municipios y gobiernos regionales generará tensiones inevitables en materia de gobernabilidad y control territorial cuando deban aplicar o acatar las normativas del Estado", explicó.

El politólogo señaló también que no se debe tratar a toda la minería informal de la misma manera. Aclaró que la violencia que se vive en Pataz o Madre de Dios es totalmente distinta a la minería artesanal que se realiza en zonas andinas como Arequipa, Apurímac o Huancavelica, lo que exige respuestas específicas para cada zona.

"Si el Estado insiste en diseñar políticas homogenizantes desde Lima sin comprender las particularidades regionales, no podrá regular el sector y la situación continuará desbordándose", apuntó.