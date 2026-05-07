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¿Por qué las personas nacidas en los 60 y 70 son más resilientes? La psicología no relaciona su capacidad de superar adversidades con la crianza

Las generaciones criadas en estas décadas se destacan por su capacidad para enfrentar dificultades, pero los expertos aclaran que no se debe únicamente a su infancia.

Las generaciones nacidas en las décadas de 1960 y 1970 son vistas como más resilientes, gracias a un contexto social que fomentó la autonomía y la capacidad de enfrentar adversidades.
Las generaciones nacidas en las décadas de 1960 y 1970 son vistas como más resilientes, gracias a un contexto social que fomentó la autonomía y la capacidad de enfrentar adversidades. | Foto: Magnific
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Las personas nacidas durante las décadas de 1960 y 1970 suelen ser percibidas como generaciones más resilientes y capaces de enfrentar situaciones difíciles con mayor fortaleza emocional. Para la psicología, esta habilidad no estaría vinculada únicamente a una mejor crianza, sino al contexto social en el que crecieron, marcado por una mayor autonomía y largos periodos de soledad durante la infancia.

Especialistas explican que muchos niños de aquella época debían resolver conflictos cotidianos por su cuenta debido a las jornadas laborales extensas de sus padres. Esa experiencia favoreció el desarrollo de herramientas emocionales como la tolerancia a la frustración, la autorregulación y la capacidad para adaptarse a escenarios complejos, habilidades que hoy son consideradas fundamentales para la resiliencia.

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¿Qué explica la psicología sobre la resiliencia de quienes crecieron en los años 60 y 70?

Los expertos sostienen que las generaciones criadas en esas décadas estuvieron expuestas desde temprana edad a desafíos que los obligaron a desenvolverse con mayor independencia. Pasar tiempo solos después de la escuela, tomar decisiones sin supervisión constante y afrontar pequeños problemas cotidianos fortaleció su confianza y autonomía personal.

La psicología denomina este fenómeno “inoculación al estrés”, un concepto de la terapia cognitivo-conductual que compara ciertas experiencias difíciles con una especie de vacuna emocional. La exposición moderada a situaciones estresantes ayuda a desarrollar recursos mentales que permiten reaccionar mejor frente a futuras adversidades, incrementando así la capacidad de adaptación.

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¿Cómo influye la sobreprotección actual en el desarrollo emocional de los niños?

En contraste con las generaciones anteriores, numerosos especialistas advierten sobre el crecimiento de los llamados “padres helicóptero”, un estilo de crianza caracterizado por la vigilancia excesiva y el control constante sobre la vida de los hijos. Esta conducta puede limitar la independencia y dificultar el aprendizaje natural frente a los errores o frustraciones.

Investigaciones en psicología señalan que la sobreprotección podría afectar el manejo emocional, la tolerancia al fracaso e incluso algunas habilidades académicas. Por ello, los expertos recomiendan encontrar un equilibrio entre acompañamiento y libertad, permitiendo que los menores enfrenten desafíos acordes a su edad para fortalecer su seguridad y capacidad de resolución de problemas.

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