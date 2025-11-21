Menú del día: aprende a preparar ceviche mixto de la forma más fácil y en casa
¿Tienes antojo de ceviche mixto? Aquí te explicamos cómo prepararlo con los ingredientes ideales y una receta sencilla para que disfrutes en casa como si estuvieras en la costa peruana.
El ceviche mixto se ha convertido en uno de los platos bandera de la cocina peruana moderna. A diferencia del ceviche tradicional que se elabora solo con pescado, esta versión incluye una variedad de mariscos cocidos como pulpo, calamar y camarones. Esta fusión marina ofrece un equilibrio de sabores y texturas que reflejan la riqueza gastronómica del litoral del Perú. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Su frescura, alto valor nutricional y versatilidad lo hacen ideal tanto para almuerzos como para ocasiones especiales. En 2004, el ceviche fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y desde entonces, cada 28 de junio se celebra en el país el “Día del Ceviche”.
Ingredientes para preparar ceviche mixto
La elección de los ingredientes es crucial para lograr un ceviche mixto fresco, equilibrado y sabroso. Aquí te detallamos los insumos principales que necesitas para una preparación casera:
- 400 gramos de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o mero)
- 250 gramos de mariscos cocidos (pulpo, calamar y camarones)
- 1 cebolla morada cortada en pluma fina
- 5 limones grandes (jugosos y recién exprimidos)
- 1 ají limo rojo picado sin semillas
- Cilantro fresco finamente picado
- Sal y pimienta negra al gusto
- 1 diente de ajo rallado (opcional para realzar el sabor)
- Camote cocido en rodajas (para acompañar)
- Choclo desgranado cocido (maíz peruano)
- Cancha serrana (maíz tostado, opcional)
- Hielo (para enfriar y conservar la textura del pescado)
Receta paso a paso del ceviche mixto
Sigue este procedimiento claro y detallado para preparar un ceviche mixto con sabor profesional desde tu cocina:
- Corta el pescado en cubos medianos, asegurándote de que no contenga espinas ni piel.
- Coloca el pescado en un bol de vidrio y sazona con sal, pimienta y el ajo rallado.
- Exprime los limones sobre el pescado hasta cubrirlo completamente. No uses limón embotellado, ya que altera el sabor natural.
- Deja reposar durante 8 minutos para que el pescado se marine en el jugo cítrico.
- Agrega los mariscos cocidos (pulpo, calamar, camarones) y mezcla con suavidad.
- Incorpora la cebolla morada, el ají limo y el cilantro picado. Revuelve todo con cuidado.
- Añade cubos de hielo brevemente para mantener el ceviche frío y firme. Luego retíralos antes de servir.
- Sirve en un plato hondo y acompaña con camote cocido, choclo y cancha serrana.
Consejos para un ceviche mixto perfecto
Para que tu ceviche mixto tenga un sabor auténtico y una textura ideal, considera estas recomendaciones:
- Compra pescado del día. La frescura del producto es clave. Si el olor no es neutro, no lo uses.
- No sobre-marinees el pescado. Más de 10 minutos en limón lo vuelve duro y opaco.
- Usa ají limo en crudo, pero retira las semillas para controlar el picor sin perder aroma.
- Mantén todos los ingredientes fríos. Esto preserva las propiedades del pescado y evita fermentaciones.
- Evita mezclar los mariscos calientes. Siempre agrégalos una vez fríos para no alterar la cocción del pescado.
- Sirve inmediatamente después de preparar. El ceviche no debe guardarse por más de una hora.