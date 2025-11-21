Menú del día: aprende a preparar ceviche mixto de la forma más fácil y en casa

El ceviche mixto se ha convertido en uno de los platos bandera de la cocina peruana moderna. A diferencia del ceviche tradicional que se elabora solo con pescado, esta versión incluye una variedad de mariscos cocidos como pulpo, calamar y camarones. Esta fusión marina ofrece un equilibrio de sabores y texturas que reflejan la riqueza gastronómica del litoral del Perú. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Su frescura, alto valor nutricional y versatilidad lo hacen ideal tanto para almuerzos como para ocasiones especiales. En 2004, el ceviche fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y desde entonces, cada 28 de junio se celebra en el país el “Día del Ceviche”.

Ingredientes para preparar ceviche mixto

La elección de los ingredientes es crucial para lograr un ceviche mixto fresco, equilibrado y sabroso. Aquí te detallamos los insumos principales que necesitas para una preparación casera:

400 gramos de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o mero)

(corvina, lenguado o mero) 250 gramos de mariscos cocidos (pulpo, calamar y camarones)

(pulpo, calamar y camarones) 1 cebolla morada cortada en pluma fina

cortada en pluma fina 5 limones grandes (jugosos y recién exprimidos)

(jugosos y recién exprimidos) 1 ají limo rojo picado sin semillas

picado sin semillas Cilantro fresco finamente picado

finamente picado Sal y pimienta negra al gusto

al gusto 1 diente de ajo rallado (opcional para realzar el sabor)

(opcional para realzar el sabor) Camote cocido en rodajas (para acompañar)

en rodajas (para acompañar) Choclo desgranado cocido (maíz peruano)

(maíz peruano) Cancha serrana (maíz tostado, opcional)

(maíz tostado, opcional) Hielo (para enfriar y conservar la textura del pescado)

Receta paso a paso del ceviche mixto

Sigue este procedimiento claro y detallado para preparar un ceviche mixto con sabor profesional desde tu cocina:

Corta el pescado en cubos medianos, asegurándote de que no contenga espinas ni piel. Coloca el pescado en un bol de vidrio y sazona con sal, pimienta y el ajo rallado. Exprime los limones sobre el pescado hasta cubrirlo completamente. No uses limón embotellado, ya que altera el sabor natural. Deja reposar durante 8 minutos para que el pescado se marine en el jugo cítrico. Agrega los mariscos cocidos (pulpo, calamar, camarones) y mezcla con suavidad. Incorpora la cebolla morada, el ají limo y el cilantro picado. Revuelve todo con cuidado. Añade cubos de hielo brevemente para mantener el ceviche frío y firme. Luego retíralos antes de servir. Sirve en un plato hondo y acompaña con camote cocido, choclo y cancha serrana.

Consejos para un ceviche mixto perfecto

Para que tu ceviche mixto tenga un sabor auténtico y una textura ideal, considera estas recomendaciones: