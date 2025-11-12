Menú del día: aprende a preparar sopa a la minuta de la forma más fácil y en casa
Un clásico de la cocina criolla peruana. Aprende a preparar una deliciosa sopa a la minuta con ingredientes sencillos y una receta práctica para disfrutar en familia.
La sopa a la minuta es uno de los platos más queridos de la gastronomía peruana por su sabor reconfortante, su fácil preparación y su capacidad de adaptarse a cualquier ocasión. Este tradicional caldo criollo combina carne molida, fideos finos, tomate y leche evaporada, lo que le da una textura cremosa y un gusto inconfundible. Es perfecta para los días fríos o como una cena ligera que evoca el calor del hogar peruano. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
Por su parte, el reconocido chef peruano Gastón Acurio la ha destacado en entrevistas como una de las recetas que “definen la cocina cotidiana peruana”, al tratarse de un plato que forma parte del recuerdo culinario de varias generaciones. Su nombre proviene del francés à la minute, que significa “al instante”, y refleja la rapidez con la que puede elaborarse.
Ingredientes para preparar sopa a la minuta
Una de las mayores ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y económicos, lo que la convierte en una opción accesible y nutritiva para cualquier día de la semana. A continuación, los insumos necesarios para preparar cuatro porciones:
- 250 gramos de carne molida de res
- 1 cebolla roja mediana, finamente picada
- 2 dientes de ajo molido
- 2 tomates pelados y licuados
- 1 litro de agua o caldo de carne
- 100 gramos de fideos cabello de ángel o fideos cortos
- 1 taza de leche evaporada
- 1 cucharada de orégano seco
- 1 cucharada de aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
Receta paso a paso de la sopa a la minuta
Esta receta tradicional peruana se prepara en menos de 30 minutos y no requiere técnicas avanzadas. Sigue los pasos detallados para obtener una sopa a la minuta cremosa, aromática y llena de sabor.
- Preparar el aderezo base:
En una olla grande, calienta aceite y sofríe la cebolla picada hasta que se torne transparente. Agrega el ajo molido y cocina por un minuto.
Añade el tomate licuado y la pasta de tomate. Cocina a fuego medio durante 5 minutos hasta que la mezcla se reduzca ligeramente.
- Cocinar la carne:
Incorpora la carne molida a la olla y remueve constantemente para que no se formen grumos. Sazona con sal, pimienta y orégano seco. Cocina por 8 minutos hasta que la carne esté bien cocida.
- Agregar el caldo y los fideos:
Vierte el agua o caldo de carne caliente. Cuando comience a hervir, añade los fideos. Cocina entre 8 y 10 minutos hasta que estén suaves.
- Incorporar la leche evaporada:
Reduce el fuego y vierte la leche evaporada poco a poco mientras remueves. No dejes que hierva para evitar que se corte la leche.
Rectifica la sal y el punto de pimienta antes de apagar el fuego.
- Servir:
Sirve la sopa caliente y, si lo deseas, espolvorea queso parmesano o acompaña con pan francés. También puedes agregar huevo frito o batido para una versión más sustanciosa.
Consejos para una sopa a la minuta perfecta
Para lograr una sopa a la minuta sabrosa y con la textura ideal, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Usa carne molida fresca: Evita la carne previamente congelada, ya que puede afectar la textura y el sabor del caldo.
- Elige una buena pasta: Los fideos cabello de ángel son los más tradicionales, pero puedes optar por moñitos o coditos si prefieres una consistencia más densa.
- No hiervas la leche: La clave está en añadirla al final, con el fuego bajo, para mantener su cremosidad.
- Potencia el sabor con caldo casero: Si tienes tiempo, usa caldo de huesos o de carne natural para intensificar el sabor.
- Aromatiza con orégano recién molido: Este condimento realza los sabores y aporta un toque casero característico.
- Versión picante: Si prefieres un toque criollo más intenso, agrega una cucharadita de ají amarillo molido al aderezo.