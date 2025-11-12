Menú del día: aprende a preparar sopa a la minuta de la forma más fácil y en casa

La sopa a la minuta es uno de los platos más queridos de la gastronomía peruana por su sabor reconfortante, su fácil preparación y su capacidad de adaptarse a cualquier ocasión. Este tradicional caldo criollo combina carne molida, fideos finos, tomate y leche evaporada, lo que le da una textura cremosa y un gusto inconfundible. Es perfecta para los días fríos o como una cena ligera que evoca el calor del hogar peruano. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Por su parte, el reconocido chef peruano Gastón Acurio la ha destacado en entrevistas como una de las recetas que “definen la cocina cotidiana peruana”, al tratarse de un plato que forma parte del recuerdo culinario de varias generaciones. Su nombre proviene del francés à la minute, que significa “al instante”, y refleja la rapidez con la que puede elaborarse.

Ingredientes para preparar sopa a la minuta

Una de las mayores ventajas de esta receta es que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y económicos, lo que la convierte en una opción accesible y nutritiva para cualquier día de la semana. A continuación, los insumos necesarios para preparar cuatro porciones:

250 gramos de carne molida de res

1 cebolla roja mediana, finamente picada

2 dientes de ajo molido

2 tomates pelados y licuados

1 litro de agua o caldo de carne

100 gramos de fideos cabello de ángel o fideos cortos

1 taza de leche evaporada

1 cucharada de orégano seco

1 cucharada de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Receta paso a paso de la sopa a la minuta

Esta receta tradicional peruana se prepara en menos de 30 minutos y no requiere técnicas avanzadas. Sigue los pasos detallados para obtener una sopa a la minuta cremosa, aromática y llena de sabor.

Preparar el aderezo base:

En una olla grande, calienta aceite y sofríe la cebolla picada hasta que se torne transparente. Agrega el ajo molido y cocina por un minuto.

Añade el tomate licuado y la pasta de tomate. Cocina a fuego medio durante 5 minutos hasta que la mezcla se reduzca ligeramente. Cocinar la carne:

Incorpora la carne molida a la olla y remueve constantemente para que no se formen grumos. Sazona con sal, pimienta y orégano seco. Cocina por 8 minutos hasta que la carne esté bien cocida. Agregar el caldo y los fideos:

Vierte el agua o caldo de carne caliente. Cuando comience a hervir, añade los fideos. Cocina entre 8 y 10 minutos hasta que estén suaves. Incorporar la leche evaporada:

Reduce el fuego y vierte la leche evaporada poco a poco mientras remueves. No dejes que hierva para evitar que se corte la leche.

Rectifica la sal y el punto de pimienta antes de apagar el fuego. Servir:

Sirve la sopa caliente y, si lo deseas, espolvorea queso parmesano o acompaña con pan francés. También puedes agregar huevo frito o batido para una versión más sustanciosa.

Consejos para una sopa a la minuta perfecta

Para lograr una sopa a la minuta sabrosa y con la textura ideal, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: