Menú del día: aprende a preparar arroz tapado peruano de la forma más fácil y en casa

El arroz tapado es uno de los platos más representativos de la cocina criolla peruana. Tradicional, rendidor y lleno de sabor, combina arroz blanco graneado con un relleno de carne molida bien sazonada. Su nombre proviene del formato de presentación: una capa de arroz en la base, una porción de relleno al centro y otra capa de arroz que lo “tapa” por completo. Este platillo suele servirse con huevo frito, plátano dorado y una ensalada criolla, lo que lo convierte en una opción completa para el almuerzo familiar. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El historiador culinario Guillermo Toro-Lira indica que esta preparación refleja el “mestizaje entre las técnicas europeas y los sabores costeños”, aludiendo a su presentación por capas y al uso del arroz del día anterior como base, una práctica habitual en los hogares peruanos desde la época colonial.

Ingredientes para preparar arroz tapado peruano

Uno de los mayores atractivos de esta receta es que requiere ingredientes sencillos, económicos y de fácil acceso. A continuación, la lista completa para preparar cuatro porciones.

Para el arroz:

2 tazas de arroz blanco

4 tazas de agua

1 diente de ajo molido

1 cucharada de aceite vegetal

Sal al gusto

Para el relleno de carne:

500 gramos de carne molida de res

1 cebolla roja mediana, picada en cubos

2 dientes de ajo molidos

1 cucharada de pasta de tomate

1 cucharada de ají panca molido

Sal, pimienta y comino al gusto

Aceite vegetal para sofreír

Receta paso a paso del arroz tapado peruano

El proceso de preparación es rápido si ya tienes el arroz cocido. Estos son los pasos esenciales para armar un arroz tapado bien hecho y con sabor criollo.

Cocinar el arroz:

Lava el arroz hasta que el agua salga clara. Sofríe el ajo molido en una olla con aceite, agrega el arroz, el agua y sal. Cocina a fuego medio hasta que se absorba el líquido, baja el fuego, tapa y deja graneando. Preparar el relleno:

En una sartén, sofríe la cebolla con ajo molido hasta que esté dorada. Agrega la carne molida y cocina hasta que se dore ligeramente.

Incorpora el ají panca, la pasta de tomate, comino, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina por 10 minutos.

Añade las pasas, aceitunas y huevo duro si deseas. Cocina 5 minutos más y retira del fuego. Armar el arroz tapado:

En un molde (puede ser un bowl o taza), coloca una capa de arroz, luego una porción del relleno y cubre con más arroz. Presiona ligeramente con una cuchara.

Desmolda en un plato llano con cuidado. Servir:

Acompaña con un huevo frito encima, plátano dorado al costado y una porción de ensalada criolla. Sirve caliente.

Consejos para un arroz tapado perfecto

Una buena ejecución requiere más que seguir la receta. Estos consejos mejorarán la textura, presentación y sabor de tu arroz tapado: