Escabeche de pollo: receta sencilla con ingredientes fáciles de conseguir

El escabeche de pollo puede ser acompañado por variadas guarniciones. Foto: captura de Cecilia Tupac / YouTube

El escabeche de pollo puede ser acompañado por variadas guarniciones. Foto: captura de Cecilia Tupac / YouTube

El escabeche de pollo es uno de esos platillos que vienen muy bien en cualquier ocasión y dentro de muchos menús. Su intenso sabor y su capacidad para combinar con diversas guarniciones lo hacen un favorito en muchos hogares y restaurantes.

Cocinar un delicioso escabeche de pollo no es nada complicado. Con algunos ingredientes muy económicos podrás conseguir un sabor que te encantará a ti y a los tuyos. Descubre aquí cómo prepararlo de una manera sencilla y revisa algunos tips caseros para lograr un resultado único.

¿Cómo preparar escabeche de pollo?

Los ingredientes que necesitas para el escabeche de pollo peruano se pueden encontrar fácilmente en cualquier mercado. Los principales serán el pollo, el ají, la cebolla y el vinagre. Para el aderezo se requerirá ajo, orégano seco, laurel, sal, pimienta y comino. Asimismo, la harina es una opción para conseguir un pollo dorado y crujiente.

No podemos olvidar los complementos del plato, como el arroz, la lechuga, el huevo, el camote o la papa. Utiliza los que mejor se ajusten a tu criterio.

La preparación tampoco es complicada y solo requiere de una olla, una sartén, un cucharón y una cocina, además de picar algunos de los ingredientes.

Receta de escabeche de pollo

El escabeche de pollo brinda una mezcla de sabores única e ideal para varios menús. La siguiente receta, correspondiente al canal de Buenazo! en YouTube, utiliza los ingredientes ya mencionados y toma muy poco tiempo para ponerla en práctica. Sigue a continuación el paso a paso de esta preparación.

Ingredientes del escabeche de pollo

Para cuatro personas

4 presas de pollo

3 cebollas cortadas en tiras gruesas

2 ajíes amarillos cortados en tiras delgadas

4 cucharadas de ají panca molido

3 cucharadas de ají amarillo molido

1/8 de taza de vinagre tinto

Harina sin preparar

1 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de ajo molido

Aceite vegetal

3 hojas de laurel

1 cucharadita de orégano seco

Sal, pimienta y comino

Preparación del escabeche de pollo

Sazonar las presas con sal, pimienta y comino, y pasar cada una por harina.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Freír todas las presas en aceite caliente hasta que estén doradas. Retirar y reservar.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Echar un buen chorro de aceite a una olla, calentar y añadir el ajo.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Sofreír el ajo y agregar luego el ají panca, el ají amarillo molido, y pizcas de sal, pimienta y comino para sazonar.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Cocinar a fuego bajo entre 8 a 10 minutos y añadir las cebollas, el ají amarillo, las hojas de laurel, el vinagre y el caldo. Remover.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Seguir cocinando. Cuando las cebollas se pongan blandas, incorporar las presas de pollo y cubrirlas con el jugo. Agregar orégano seco al gusto y remover.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Servir una presa con algo de jugo, cebollas y rajas de ají. Acompañar con una porción de arroz blanco, camote en rodajas, medio huevo sancochado, una hoja de lechuga y una aceituna.

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Tips para preparar escabeche de pollo