HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recetas

Escabeche de pollo: receta sencilla con ingredientes fáciles de conseguir

Descubre cómo preparar un delicioso escabeche de pollo peruano, ideal para cualquier menú, y revisa algunos tips para darle un sabor diferente.

El escabeche de pollo puede ser acompañado por variadas guarniciones. Foto: captura de Cecilia Tupac / YouTube
El escabeche de pollo puede ser acompañado por variadas guarniciones. Foto: captura de Cecilia Tupac / YouTube

El escabeche de pollo es uno de esos platillos que vienen muy bien en cualquier ocasión y dentro de muchos menús. Su intenso sabor y su capacidad para combinar con diversas guarniciones lo hacen un favorito en muchos hogares y restaurantes.

Cocinar un delicioso escabeche de pollo no es nada complicado. Con algunos ingredientes muy económicos podrás conseguir un sabor que te encantará a ti y a los tuyos. Descubre aquí cómo prepararlo de una manera sencilla y revisa algunos tips caseros para lograr un resultado único.

¿Cómo preparar escabeche de pollo?

Los ingredientes que necesitas para el escabeche de pollo peruano se pueden encontrar fácilmente en cualquier mercado. Los principales serán el pollo, el ají, la cebolla y el vinagre. Para el aderezo se requerirá ajo, orégano seco, laurel, sal, pimienta y comino. Asimismo, la harina es una opción para conseguir un pollo dorado y crujiente.

No podemos olvidar los complementos del plato, como el arroz, la lechuga, el huevo, el camote o la papa. Utiliza los que mejor se ajusten a tu criterio.

La preparación tampoco es complicada y solo requiere de una olla, una sartén, un cucharón y una cocina, además de picar algunos de los ingredientes.

Receta de escabeche de pollo

El escabeche de pollo brinda una mezcla de sabores única e ideal para varios menús. La siguiente receta, correspondiente al canal de Buenazo! en YouTube, utiliza los ingredientes ya mencionados y toma muy poco tiempo para ponerla en práctica. Sigue a continuación el paso a paso de esta preparación.

Ingredientes del escabeche de pollo

Para cuatro personas

  • 4 presas de pollo
  • 3 cebollas cortadas en tiras gruesas
  • 2 ajíes amarillos cortados en tiras delgadas
  • 4 cucharadas de ají panca molido
  • 3 cucharadas de ají amarillo molido
  • 1/8 de taza de vinagre tinto
  • Harina sin preparar
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de ajo molido
  • Aceite vegetal
  • 3 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal, pimienta y comino

Preparación del escabeche de pollo

  • Sazonar las presas con sal, pimienta y comino, y pasar cada una por harina.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Freír todas las presas en aceite caliente hasta que estén doradas. Retirar y reservar.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Echar un buen chorro de aceite a una olla, calentar y añadir el ajo.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Sofreír el ajo y agregar luego el ají panca, el ají amarillo molido, y pizcas de sal, pimienta y comino para sazonar.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Cocinar a fuego bajo entre 8 a 10 minutos y añadir las cebollas, el ají amarillo, las hojas de laurel, el vinagre y el caldo. Remover.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Seguir cocinando. Cuando las cebollas se pongan blandas, incorporar las presas de pollo y cubrirlas con el jugo. Agregar orégano seco al gusto y remover.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

  • Servir una presa con algo de jugo, cebollas y rajas de ají. Acompañar con una porción de arroz blanco, camote en rodajas, medio huevo sancochado, una hoja de lechuga y una aceituna.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube

Tips para preparar escabeche de pollo

  • Una opción es dejar reposar el escabeche de pollo listo toda la mañana o toda la noche antes de servir.
  • Un ingrediente opcional para un toque distinto puede ser zanahoria cortada en julianas. Prueba incorporándolas junto con la cebolla y los ajíes para que queden en su punto.
  • En vez del arroz, puedes acompañar el escabeche con rodajas de pan de molde, a manera de aperitivo.
Notas relacionadas
Menú del día: Receta para preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa

Menú del día: Receta para preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa

LEER MÁS
Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

LEER MÁS
Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

LEER MÁS
¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

LEER MÁS
¿Por qué el ají de gallina es un clásico de la cocina criolla? Descubre su receta paso a paso

¿Por qué el ají de gallina es un clásico de la cocina criolla? Descubre su receta paso a paso

LEER MÁS
¿Cómo preparar arroz con pollo en casa para compartir en familia? Aprende a hacer paso a paso este plato emblemático

¿Cómo preparar arroz con pollo en casa para compartir en familia? Aprende a hacer paso a paso este plato emblemático

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Millonarios de Dubái y su plan fallido de US$12.000 millones para crear 300 islas, similares a las del Lago Titicaca, y fortalecer su imperio

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

Tribunal Constitucional da plazo de 60 días al MEF para establecer pago de bonos de la deuda agraria

Recetas

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

¿Cómo preparar arroz árabe peruano para compartir en tu cena esta Navidad? Conoce cómo hacer esta guarnición paso a paso

¿Por qué el ají de gallina es un clásico de la cocina criolla? Descubre su receta paso a paso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025