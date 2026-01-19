Escabeche de pollo: receta sencilla con ingredientes fáciles de conseguir
Descubre cómo preparar un delicioso escabeche de pollo peruano, ideal para cualquier menú, y revisa algunos tips para darle un sabor diferente.
El escabeche de pollo es uno de esos platillos que vienen muy bien en cualquier ocasión y dentro de muchos menús. Su intenso sabor y su capacidad para combinar con diversas guarniciones lo hacen un favorito en muchos hogares y restaurantes.
Cocinar un delicioso escabeche de pollo no es nada complicado. Con algunos ingredientes muy económicos podrás conseguir un sabor que te encantará a ti y a los tuyos. Descubre aquí cómo prepararlo de una manera sencilla y revisa algunos tips caseros para lograr un resultado único.
¿Cómo preparar escabeche de pollo?
Los ingredientes que necesitas para el escabeche de pollo peruano se pueden encontrar fácilmente en cualquier mercado. Los principales serán el pollo, el ají, la cebolla y el vinagre. Para el aderezo se requerirá ajo, orégano seco, laurel, sal, pimienta y comino. Asimismo, la harina es una opción para conseguir un pollo dorado y crujiente.
No podemos olvidar los complementos del plato, como el arroz, la lechuga, el huevo, el camote o la papa. Utiliza los que mejor se ajusten a tu criterio.
La preparación tampoco es complicada y solo requiere de una olla, una sartén, un cucharón y una cocina, además de picar algunos de los ingredientes.
Receta de escabeche de pollo
El escabeche de pollo brinda una mezcla de sabores única e ideal para varios menús. La siguiente receta, correspondiente al canal de Buenazo! en YouTube, utiliza los ingredientes ya mencionados y toma muy poco tiempo para ponerla en práctica. Sigue a continuación el paso a paso de esta preparación.
Ingredientes del escabeche de pollo
Para cuatro personas
- 4 presas de pollo
- 3 cebollas cortadas en tiras gruesas
- 2 ajíes amarillos cortados en tiras delgadas
- 4 cucharadas de ají panca molido
- 3 cucharadas de ají amarillo molido
- 1/8 de taza de vinagre tinto
- Harina sin preparar
- 1 taza de caldo de pollo
- 2 cucharadas de ajo molido
- Aceite vegetal
- 3 hojas de laurel
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal, pimienta y comino
Preparación del escabeche de pollo
- Sazonar las presas con sal, pimienta y comino, y pasar cada una por harina.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Freír todas las presas en aceite caliente hasta que estén doradas. Retirar y reservar.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Echar un buen chorro de aceite a una olla, calentar y añadir el ajo.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Sofreír el ajo y agregar luego el ají panca, el ají amarillo molido, y pizcas de sal, pimienta y comino para sazonar.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Cocinar a fuego bajo entre 8 a 10 minutos y añadir las cebollas, el ají amarillo, las hojas de laurel, el vinagre y el caldo. Remover.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Seguir cocinando. Cuando las cebollas se pongan blandas, incorporar las presas de pollo y cubrirlas con el jugo. Agregar orégano seco al gusto y remover.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
- Servir una presa con algo de jugo, cebollas y rajas de ají. Acompañar con una porción de arroz blanco, camote en rodajas, medio huevo sancochado, una hoja de lechuga y una aceituna.
Preparación del escabeche de pollo paso a paso. Foto: captura de Buenazo / YouTube
Tips para preparar escabeche de pollo
- Una opción es dejar reposar el escabeche de pollo listo toda la mañana o toda la noche antes de servir.
- Un ingrediente opcional para un toque distinto puede ser zanahoria cortada en julianas. Prueba incorporándolas junto con la cebolla y los ajíes para que queden en su punto.
- En vez del arroz, puedes acompañar el escabeche con rodajas de pan de molde, a manera de aperitivo.