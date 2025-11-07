Menú del día: aprende a preparar filete de pollo en salsa de champiñones de la forma más fácil y en casa
Una receta práctica y deliciosa con ingredientes accesibles. Aprende a cocinar filete de pollo en salsa de champiñones sin complicaciones y con sabor profesional.
El filete de pollo en salsa de champiñones se ha consolidado como una de las preparaciones más buscadas en los hogares latinoamericanos. Esta receta, versátil y sabrosa, destaca por su practicidad y su capacidad de adaptarse tanto a una comida cotidiana como a una ocasión especial. La combinación de la suavidad del pollo con el sabor terroso de los champiñones ofrece una experiencia culinaria equilibrada y reconfortante. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?
El chef peruano Javier Mori, especializado en cocina contemporánea, asegura que “la clave del éxito de esta receta está en la cocción justa del pollo y en una salsa que conserve el sabor natural del champiñón sin sobrecargarla”.
Ingredientes para preparar filete de pollo en salsa de champiñones
Uno de los atractivos principales de este platillo es que se puede preparar con productos que están fácilmente disponibles en cualquier supermercado. A continuación, los ingredientes necesarios para una preparación básica que rinde entre dos a tres porciones:
- 2 pechugas de pollo fileteadas
- 200 gramos de champiñones frescos (tipo botón o portobello)
- 200 mililitros de crema de leche o nata para cocinar
- 1 cebolla blanca mediana, picada finamente
- 2 dientes de ajo triturados
- 1 cucharada de mantequilla sin sal
- 100 mililitros de caldo de pollo
- Sal y pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Receta paso a paso del filete de pollo en salsa de champiñones
Para ejecutar esta receta con éxito, el orden de los pasos es fundamental. Aquí te explicamos el procedimiento detallado para conseguir un resultado sabroso y profesional:
- Sazonar y sellar el pollo: Salpimenta las pechugas fileteadas. En una sartén grande, derrite la mantequilla y sella los filetes por ambos lados hasta que queden dorados. Retíralos y resérvalos en un plato.
- Preparar la base de la salsa: En la misma sartén, añade un poco más de mantequilla si es necesario. Incorpora la cebolla y el ajo, sofriendo hasta que estén transparentes.
- Agregar los champiñones: Añade los champiñones cortados en láminas. Cocina a fuego medio durante cinco minutos o hasta que empiecen a dorarse y suelten su jugo.
- Desglasar con vino blanco: Si optas por usar vino, incorpóralo en este paso y deja que el alcohol se evapore durante dos minutos. Esto intensificará el sabor de la salsa.
- Incorporar líquidos: Añade el caldo de pollo y la crema de leche. Mezcla bien y cocina a fuego medio hasta que la salsa espese.
- Unir el pollo a la salsa: Vuelve a colocar los filetes en la sartén y cocina todo junto por cinco minutos adicionales para que se integren los sabores.
- Servir: Decora con perejil picado y acompaña con arroz blanco, papas doradas o pasta.
Consejos para un filete de pollo en salsa de champiñones perfecto
Una buena ejecución depende de cuidar ciertos detalles que marcan la diferencia entre un plato correcto y uno memorable. A continuación, algunas recomendaciones útiles:
- Usa champiñones frescos. Evita los enlatados, ya que su textura y sabor son inferiores. Si puedes conseguir portobellos, el resultado será más intenso.
- No sobrecocines el pollo. El filete debe permanecer jugoso. Cocinarlo en exceso lo volverá seco, lo que arruina la experiencia del plato.
- La crema importa. Prefiere una crema de leche con al menos 35 % de grasa para una textura más rica. También puedes optar por leche evaporada si deseas una versión más ligera.
- Sella la carne en una sartén caliente. Esto ayuda a que los jugos del pollo se mantengan en el interior.
- Personaliza la receta. Puedes añadir espinaca fresca, trozos de tocino crocante o un toque de mostaza Dijon para variar los sabores sin complicar la preparación.