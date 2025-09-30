HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Publirreportajes

Retiro AFP: ¿Dónde invertir mis ahorros para obtener una tasa de retorno de hasta 34% anual?

Descubre cómo invertir de manera segura y generar rendimientos atractivos. Explora alternativas accesibles que te permitirán hacer crecer los ahorros de tu AFP de una forma más rápida y eficiente.

Prestamype ofrece opciones de préstamos con garantía hipotecaria. Fuente: Difusión.
Prestamype ofrece opciones de préstamos con garantía hipotecaria. Fuente: Difusión.

¿Te imaginas hacer crecer los ahorros de tu AFP de una forma más rápida y rentable? Si tienes dinero guardado, piensas retirarlo y buscas multiplicarlo, esta información es para ti. Hoy existen alternativas de inversión que generan retornos atractivos en el corto, mediano y largo plazo, con beneficios que pueden transformar tu vida financiera.

Con una inversión bien gestionada, podrías financiar viajes, adquirir bienes o asegurar un futuro más tranquilo, todo gracias a rentabilidades superiores a las que ofrecen los métodos tradicionales. La clave está en elegir opciones sólidas y confiables.

En ese camino, la Fintech Prestamype pone a tu alcance alternativas como la inversión en préstamos con garantía hipotecaria y la inversión en factoring. Con ellas no solo rentabilizas tus ahorros, sino que también accedes a seguridad y respaldo, ya sea con activos tangibles o cuentas por cobrar.

¿Qué tipos de inversiones ofrece Prestamype?

En el mundo de las finanzas existen alternativas para cada perfil y necesidad: desde opciones de ahorro tradicionales como los depósitos a plazo fijo, hasta alternativas de inversión con mayor rentabilidad como los préstamos con garantía hipotecaria y el factoring. A continuación, te explicamos en qué consisten estas dos opciones y cómo aprovecharlas al máximo para hacer crecer tu dinero.

Inversión en préstamos con garantía hipotecaria

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, quienes ofrecen un inmueble como respaldo. Este puede ser una casa, departamento, local u oficina, lo que brinda mayor seguridad al inversionista. A cambio de tu inversión, recibirás pagos periódicos mensuales que incluyen tu capital más los intereses generados.

Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18,000, en plazos de 1 a 6 años. Además, tu inversión está respaldada por un inmueble inscrito en SUNARP a tu nombre, cuyo valor es más del doble del monto prestado.

Los beneficios de invertir en préstamos con garantía hipotecaria son:

  • Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen rentabilidades superiores frente a las opciones tradicionales. Invirtiendo en Prestamype, puedes obtener hasta un 34% de rentabilidad anual.
  • Bajo riesgo: La inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, cada solicitud pasa por una evaluación para asegurar la viabilidad del préstamo.
  • Diversificación: El inversionista tiene la posibilidad de elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más se ajuste a sus intereses y expectativas.

¿Estás interesado en esta opción rentable y de bajo riesgo? Agenda una reunión gratuita y da el primer paso para comenzar a invertir en préstamos: INGRESA AQUÍ.

Inversión en factoring

El factoring permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, reciben el dinero de inmediato sin tener que esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen. Ese adelanto proviene de inversionistas que compran parte o la totalidad de las facturas a cambio de una rentabilidad.

¿Y quién paga al inversionista? El mismo cliente de la empresa que solicitó el factoring es quien cancela la factura junto con los intereses. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Los principales beneficios de invertir en factoring son:

  • Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.
  • Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.
  • Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.
  • Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.
  • Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Si prefieres esta alternativa más accesible y con retornos a corto plazo, regístrate hoy mismo AQUÍ y obtén una rentabilidad atractiva respaldada por un título valor inscrito en CAVALI.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

LEER MÁS
Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

LEER MÁS
Retiro AFP: Si tengo S/500 ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una mejor rentabilidad?

Retiro AFP: Si tengo S/500 ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una mejor rentabilidad?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

LEER MÁS
Retiro AFP: Si tengo S/500 ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una mejor rentabilidad?

Retiro AFP: Si tengo S/500 ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una mejor rentabilidad?

LEER MÁS
Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY EN VIVO por el Torneo Clausura 2025: rimenses golean en la Liga 1

Publirreportajes

Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

Convocatoria para el financiamiento y/o ejecución de proyecto de transitabilidad vial en Ayacucho

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota