Retiro AFP: ¿Dónde invertir mis ahorros para obtener una tasa de retorno de hasta 34% anual?

¿Te imaginas hacer crecer los ahorros de tu AFP de una forma más rápida y rentable? Si tienes dinero guardado, piensas retirarlo y buscas multiplicarlo, esta información es para ti. Hoy existen alternativas de inversión que generan retornos atractivos en el corto, mediano y largo plazo, con beneficios que pueden transformar tu vida financiera.

Con una inversión bien gestionada, podrías financiar viajes, adquirir bienes o asegurar un futuro más tranquilo, todo gracias a rentabilidades superiores a las que ofrecen los métodos tradicionales. La clave está en elegir opciones sólidas y confiables.

En ese camino, la Fintech Prestamype pone a tu alcance alternativas como la inversión en préstamos con garantía hipotecaria y la inversión en factoring. Con ellas no solo rentabilizas tus ahorros, sino que también accedes a seguridad y respaldo, ya sea con activos tangibles o cuentas por cobrar.

¿Qué tipos de inversiones ofrece Prestamype?

En el mundo de las finanzas existen alternativas para cada perfil y necesidad: desde opciones de ahorro tradicionales como los depósitos a plazo fijo, hasta alternativas de inversión con mayor rentabilidad como los préstamos con garantía hipotecaria y el factoring. A continuación, te explicamos en qué consisten estas dos opciones y cómo aprovecharlas al máximo para hacer crecer tu dinero.

Inversión en préstamos con garantía hipotecaria

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, quienes ofrecen un inmueble como respaldo. Este puede ser una casa, departamento, local u oficina, lo que brinda mayor seguridad al inversionista. A cambio de tu inversión, recibirás pagos periódicos mensuales que incluyen tu capital más los intereses generados.

Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18,000, en plazos de 1 a 6 años. Además, tu inversión está respaldada por un inmueble inscrito en SUNARP a tu nombre, cuyo valor es más del doble del monto prestado.

Los beneficios de invertir en préstamos con garantía hipotecaria son:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen rentabilidades superiores frente a las opciones tradicionales. Invirtiendo en Prestamype, puedes obtener hasta un 34% de rentabilidad anual.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen rentabilidades superiores frente a las opciones tradicionales. Invirtiendo en Prestamype, puedes obtener hasta un 34% de rentabilidad anual. Bajo riesgo : La inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, cada solicitud pasa por una evaluación para asegurar la viabilidad del préstamo.

: La inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, cada solicitud pasa por una evaluación para asegurar la viabilidad del préstamo. Diversificación: El inversionista tiene la posibilidad de elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más se ajuste a sus intereses y expectativas.

¿Estás interesado en esta opción rentable y de bajo riesgo?

Inversión en factoring

El factoring permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas. Así, reciben el dinero de inmediato sin tener que esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen. Ese adelanto proviene de inversionistas que compran parte o la totalidad de las facturas a cambio de una rentabilidad.

¿Y quién paga al inversionista? El mismo cliente de la empresa que solicitó el factoring es quien cancela la factura junto con los intereses. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

Los principales beneficios de invertir en factoring son:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Si prefieres esta alternativa más accesible y con retornos a corto plazo

