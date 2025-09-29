Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

El factoring permite a las empresas convertir facturas por cobrar en efectivo inmediato. Fuente: Difusión.

Llevar adelante una micro o pequeña empresa (mype) implica esfuerzo, constancia y, sobre todo, contar con capital para invertir y crecer. Sin embargo, acceder a un financiamiento rápido y confiable en la banca tradicional no siempre es sencillo para las mypes.

Si tu negocio necesita liquidez inmediata, en lugar de complicarte con préstamos largos y llenos de trámites, considera el factoring: una alternativa ágil de financiamiento que te permite adelantar el cobro de las facturas de tus clientes y obtener el capital que necesitas al instante.

¿Qué es el factoring y cómo funciona?

El factoring es un mecanismo que permite a las empresas adelantar el pago de sus facturas por cobrar al entregarlas a una entidad financiera (factor). Dicho de forma simple: conviertes tus ventas a crédito en efectivo inmediato para darle liquidez a tu negocio.

Imagina que un cliente te compra un lote por S/10,000, pero recién te pagará en 90 días. Con el factoring puedes adelantar ese dinero de inmediato, cediendo la factura a cambio de un pequeño descuento. En este caso, tu empresa sería el “cedente” y tu cliente el “deudor”.

Beneficios del factoring de Prestamype

Si estás listo para adelantar tus facturas por cobrar, hazlo con Factoring Prestamype, empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General”, administrado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Estos son algunos de los beneficios que ofrece Factoring Prestamype:

Proceso 100 % digital y seguro : Podrás anticipar el cobro de tus facturas sin la necesidad de desplazarte a una oficina o local físico.

: Podrás anticipar el cobro de tus facturas sin la necesidad de desplazarte a una oficina o local físico. Tasas competitivas : Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. No te endeudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar.

Requisitos para hacer factoring con Prestamype

¿Tu negocio necesita liquidez al instante? Con Factoring Prestamype puedes adelantar tus facturas y obtener el capital que buscas. Solo tienes que cumplir con estos requisitos básicos:

Tener una empresa con RUC activo

Contar con una factura por cobrar a una empresa

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento

