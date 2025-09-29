HOYSuscripcion LR Focus

Empresas: ¿Cómo pueden obtener dinero al instante sin endeudarse?

¿Tu negocio necesita capital al instante? Transforma tus facturas por cobrar en liquidez inmediata con el factoring. Descubre cómo esta solución financiera puede darle a tu mype el impulso que necesita.

El factoring permite a las empresas convertir facturas por cobrar en efectivo inmediato. Fuente: Difusión.
El factoring permite a las empresas convertir facturas por cobrar en efectivo inmediato. Fuente: Difusión.

Llevar adelante una micro o pequeña empresa (mype) implica esfuerzo, constancia y, sobre todo, contar con capital para invertir y crecer. Sin embargo, acceder a un financiamiento rápido y confiable en la banca tradicional no siempre es sencillo para las mypes.

Si tu negocio necesita liquidez inmediata, en lugar de complicarte con préstamos largos y llenos de trámites, considera el factoring: una alternativa ágil de financiamiento que te permite adelantar el cobro de las facturas de tus clientes y obtener el capital que necesitas al instante.

¿Qué es el factoring y cómo funciona?

El factoring es un mecanismo que permite a las empresas adelantar el pago de sus facturas por cobrar al entregarlas a una entidad financiera (factor). Dicho de forma simple: conviertes tus ventas a crédito en efectivo inmediato para darle liquidez a tu negocio.

Imagina que un cliente te compra un lote por S/10,000, pero recién te pagará en 90 días. Con el factoring puedes adelantar ese dinero de inmediato, cediendo la factura a cambio de un pequeño descuento. En este caso, tu empresa sería el “cedente” y tu cliente el “deudor”.

Con Factoring Prestamype recibes al instante hasta el 99% del valor de tu factura, y cuando tu cliente pague, obtendrás el saldo restante. Simula tu adelanto de facturas AQUÍ.

Beneficios del factoring de Prestamype

Si estás listo para adelantar tus facturas por cobrar, hazlo con Factoring Prestamype, empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General”, administrado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Estos son algunos de los beneficios que ofrece Factoring Prestamype:

  • Proceso 100 % digital y seguro: Podrás anticipar el cobro de tus facturas sin la necesidad de desplazarte a una oficina o local físico.
  • Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.
  • Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.
  • No te endeudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar.

No dejes que la falta de capital frene el crecimiento de tu negocio. Simula ahora tu adelanto de facturas AQUÍ y obtén la liquidez que necesitas.

Requisitos para hacer factoring con Prestamype

¿Tu negocio necesita liquidez al instante? Con Factoring Prestamype puedes adelantar tus facturas y obtener el capital que buscas. Solo tienes que cumplir con estos requisitos básicos:

  • Tener una empresa con RUC activo
  • Contar con una factura por cobrar a una empresa
  • La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento

¿Quieres darle un empujón a tu mype? Simula tu adelanto de facturas en la web de Prestamype y obtén una respuesta en minutos, AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

