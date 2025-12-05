HOYSuscripcion LR Focus

Caja Arequipa enciende la Navidad con el primer árbol interactivo del país

La Plaza de Armas de Arequipa se iluminó con el tradicional encendido del árbol navideño, ceremonia que dio apertura oficial a la temporada de fiestas.


Se dio inicio a las festividades con música en vivo y un emotivo ambiente familiar. Fuente: Difusión.
Se dio inicio a las festividades con música en vivo y un emotivo ambiente familiar. Fuente: Difusión.

Caja Arequipa, junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa, realizó la ceremonia de encendido del árbol navideño en la Plaza de Armas, que inició a las 18:30 horas, acompañada de la tradicional música navideña en vivo, llenando de alegría a decenas de familias que se reunieron para celebrar.

En el marco del aniversario de la declaración del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Mundial, el vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, Pablo Manrique, y regidores de la comuna arequipeña se dirigieron al árbol ubicado junto al frontis de la Catedral para proceder con el encendido. Rodeados de autoridades, medios de comunicación, turistas y numerosas familias locales, dieron oficialmente inicio a las festividades navideñas en la ciudad.

La ceremonia contó con la presentación del coro “Voces que dejan huella”, conformado por colaboradores de Caja Arequipa acompañados de sus hijos, quienes interpretaron villancicos y canciones navideñas, aportando un toque emotivo y familiar al evento. Además, la velada fue amenizada por el Grupo Musical Musiqué, que ofreció un espectáculo especial para contagiar a los asistentes con el espíritu navideño.

Evento estuvo rodeado de música y villancicos. Fuente: Difusión.

Evento estuvo rodeado de música y villancicos. Fuente: Difusión.

“Como cada año, nos complace compartir con la comunidad momentos de unión y reflexión, instantes en los que celebramos y agradecemos, en familia, la solidez y resiliencia de nuestra ciudad. Para los emprendedores y microempresarios, esta temporada es determinante: concentra cerca del 50% de sus ventas anuales y demanda un compromiso especial. A todos ellos les deseamos un cierre de año exitoso y los alentamos a continuar fortaleciendo sus negocios y contribuyendo al bienestar de sus familias”, señaló Pablo Manrique Oroza.

En esta edición, Caja Arequipa presentó el primer árbol de Navidad interactivo del país, una imponente estructura de más de 17 metros de altura y 8 metros de diámetro, que se ha convertido en una de las instalaciones navideñas más grandes del Perú.

El evento marcó el aniversario del Centro Histórico como Patrimonio Mundial y contó con la participación de autoridades. Fuente: Difusión.

El evento marcó el aniversario del Centro Histórico como Patrimonio Mundial y contó con la participación de autoridades. Fuente: Difusión.

La propuesta incluye una innovadora puesta en escena con duendes que encarnan el espíritu emprendedor, personajes que cobran vida en estaciones narrativas animadas. A través de breves historias inspiradas en la temporada, estos personajes simbolizan la creatividad, el esfuerzo y la perseverancia que caracterizan al emprendedor local, agregando un componente mágico y educativo pensado para cautivar a niños, jóvenes y adultos.

Con esta iniciativa, Caja Arequipa reafirma su compromiso de promover espacios de encuentro y tradición para la comunidad, ofreciendo una experiencia navideña innovadora y accesible para todas las familias.

[PUBLIRREPORTAJE]

