EC Markets reafirma su compromiso con los programas de desarrollo social con un torneo de golf benéfico en el Dubai Creek Golf & Yacht Club

Un año más, deporte y solidaridad se dieron la mano en el Celebrity Charity Golf Day, organizado por EC Markets el pasado miércoles 10 de diciembre en el Dubai Creek Golf & Yacht Club, la prestigiosa institución que presta su imagen a los billetes de 20 dírhams de la UAE. El evento reunió a líderes y figuras deportivas de alto nivel durante una jornada dedicada a apoyar programas de desarrollo juvenil y comunitario, en la que la Fundación LFC tuvo un papel destacado.

El campo de golf del Dubai Creek Golf & Yacht Club, que cuenta con una dilatada historia de celebración de torneos internacionales, fue el escenario perfecto para la ocasión. Matt Smith, consejero delegado de EC Markets; Adam Saward, director general de la compañía en el Reino Unido; Judd Trump, jugador profesional de snooker y actual n.º 1 del ranking mundial, y Jason McAteer, excentrocampista del Liverpool Football Club, se reunieron para jugar una ronda Stableford de 18 hoyos.

El evento avala el compromiso constante de la compañía con la responsabilidad social corporativa y reafirma el papel del deporte para conseguir resultados efectivos y concluyentes en la comunidad.

El torneo distribuyó $10.000 en premios benéficos entre los tres ganadores. Jason McAteer quedó en primer lugar y donó $5.000 a la Fundación LFC, seguido por Adam Saward, quien también aportó a la Fundación LFC los $2.500 conseguidos por su segundo puesto. Judd Trump quedó tercero en el podio y donó su premio a la Teenage Cancer Trust, una organización benéfica británica que ayuda a los adolescentes con cáncer.

Todas las aportaciones reflejaron el compromiso de los participantes por ayudar a las organizaciones que trabajan para dar oportunidades esenciales, cuidados y herramientas de desarrollo a los jóvenes.

La Fundación LFC recibió la generosa solidaridad de varios participantes. Esta institución benéfica líder en proyectos comunitarios en el ámbito del deporte mundial, desarrolla programas en educación, salud y empleabilidad enfocados a resultados tangibles. Durante la pasada temporada, sus programas llegaron a más de 145.000 personas, tanto en la región de la Ciudad de Liverpool como en otras partes del mundo, consolidando su posición y alcance en su objetivo de ayudar a los jóvenes a construir un futuro mejor. Su misión se integra plenamente en el compromiso de EC Markets por respaldar proyectos con efecto real y duradero en la sociedad.

El consejero delegado de la compañía, Matt Smith, mostró con sus palabras el apoyo de EC Markets a las iniciativas de desarrollo: El Dubai Creek Golf & Yacht Club es el escenario idóneo para este evento tan especial. Gracias al compromiso hoy aquí de nuestros compañeros, socios y figuras del deporte, podemos ayudar a las organizaciones que generan oportunidades reales para los jóvenes. La influencia en la sociedad de los programas de la Fundación LFC y otras instituciones benéficas es innegable y estamos orgullosos de contribuir a sus esfuerzos. Este torneo refleja lo que más nos importa: emplear nuestra plataforma para aportar a la comunidad de manera constante y significativa.

El director general de EC Markets en el Reino Unido, Adam Saward, añadió: El torneo benéfico de golf ha sido un éxito rotundo, pero el verdadero triunfo son los resultados que todos juntos podemos conseguir en la sociedad. Nuestro compromiso va más allá del sector financiero y se fundamenta en el apoyo a las comunidades en las que estamos presentes. La Fundación LFC comparte nuestros valores de mejora de oportunidades y estímulo al crecimiento. Colaborando con ella podemos contribuir a desarrollar programas con la capacidad de cambiar la vida de los jóvenes. Este evento refleja claramente nuestros esfuerzos por conseguir resultados duraderos y positivos en la sociedad.

El Charity Golf Day avala el compromiso constante de EC Markets con la responsabilidad social corporativa y subraya el papel que el deporte puede desempeñar en el fortalecimiento de las comunidades. La compañía continuará apoyando iniciativas que abran puertas, mejoren oportunidades y brinden valor a largo plazo a quienes más lo necesitan.

Los momentos más importantes de la jornada quedaron inmortalizados en un breve vídeo, disponible en los canales oficiales de EC Markets.

Acerca de EC MARKETS

EC Markets es un bróker de trading en línea regulado por diversas instituciones de prestigio mundial y con más de una década de experiencia en los mercados financieros a sus espaldas. Su sede social está en la capital británica, Londres, y dispone de oficinas en Australia, Nueva Zelanda, Dubái, Seychelles, Mauricio y Sudáfrica. La compañía ofrece un entorno de trading seguro, transparente e innovador para una amplia gama de instrumentos financieros, como forex, materias primas, índices o acciones.

EC Markets está sujeta a la regulación de distintos supervisores, como la FCA (Reino Unido), la FSC (Mauricio), la SCA (Emiratos Árabes Unidos), la FCSA (Sudáfrica), la ASIC (Australia), la FMA (Nueva Zelanda) o la FSA (Seychelles). Su misión es facilitar a los traders un entorno fiable y las herramientas, la tecnología y el soporte que necesitan para alcanzar el éxito en sus operaciones. EC Markets está presente en más de veinte países. La compañía ofrece una experiencia de trading de nivel institucional y está totalmente comprometida con la satisfacción del cliente.

Acerca del Liverpool FC

El Liverpool Football Club se fundó en 1892 y es uno de los clubes de fútbol más antiguos y famosos del mundo. Ha conseguido veinte títulos de la liga inglesa, incluyendo la Premier League, ocho FA Cups, diez League Cups, seis Copas de Europa, tres Copas de la UEFA, cuatro Supercopas de la UEFA, dieciséis Charity Shields, dos títulos de la Super League femenina y un FA Women's Championship.

El Liverpool FC es un club socialmente responsable que se enorgullece de trabajar sin descanso por un futuro mejor para su gente, su planeta y sus comunidades a través de su premiada iniciativa The Red Way. Entre sus objetivos se encuentra la mejora de la sostenibilidad integral del club, la promoción de la equidad, la diversidad y la inclusión en todas las áreas, así como la creación de oportunidades para mejorar la vida de los niños y los jóvenes de Merseyside y otras partes del mundo gracias al trabajo desarrollado por su institución benéfica oficial, la Fundación LFC.

Acerca de la Fundación LFC

es la institución benéfica oficial del Liverpool FC y cuenta con más de dos décadas de trabajo en las comunidades de la región de la Ciudad de Liverpool y más allá de sus fronteras. Su compromiso es crear un cambio sostenible y a largo plazo para personas y familias en las áreas de mayor necesidad, con la misión de abordar las desigualdades sociales y apoyar a los que corren mayor riesgo de quedarse atrás. Su trabajo se centra en tres pilares fundamentales: mejorar la salud, promover la formación y mejorar las oportunidades de empleabilidad para ayudar a personas de todas las edades a labrarse un futuro más prometedor. La Fundación LFC produce resultados fehacientes año tras año con su apoyo a las comunidades locales e internacionales, así como a través de programas específicos y alianzas estratégicas.

