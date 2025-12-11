Las características que debe cumplir un bróker para convertirse en partner de referencia

¿Qué debe tener un bróker para convertirse en el partner ideal? ¿Transparencia? Por supuesto. La única manera de que un trader alcance sus objetivos financieros es conocer con precisión cómo evolucionan sus operaciones y su cartera en tiempo real. ¿Innovación? Sin ninguna duda. Las últimas tecnologías facilitan información detallada de mercado para apoyar la toma de decisiones con datos robustos. Y, para terminar, la característica definitiva del partner ideal de trading es también la que, paradójicamente, da comienzo a todo: la comunidad. La comunidad es extremadamente valiosa para los traders, porque les da la oportunidad de compartir ideas y opiniones con otros colegas, así como validar sus propios cálculos y análisis.

TenTrade, el primer bróker multiactivo en ofrecer un programa de cuentas financiadas, no solo cumple todas las características anteriores, sino que las ha integrado en su misión como proveedor de servicios de trading. Estas son las palabras del bróker:

"Nuestra misión es ofrecer las herramientas, los depósitos y el soporte que nuestros traders necesitan para operar de la forma más inteligente y mantener su liderazgo”.

Es una misión que este proveedor de servicios financieros ha convertido en realidad. TenTrade ha desarrollado un ecosistema basado en la comunidad y centrado en el cliente, que es capaz de satisfacer las necesidades de traders veteranos y recién llegados por igual, además de darles acceso a un programa financiado (o con capital)* y múltiples activos.

*Sujeto a términos y condiciones.

Depósitos inmediatos y trading en una sola plataforma

Descubra el poder de una plataforma integral que incluye funciones líderes en el mercado y retiradas ultrarrápidas. Monitorice su actividad y gestione mejor sus retornos potenciales. Abra una cuenta financiada instantánea y empiece a operar.

¿Qué es un programa financiado o con capital?

A primera vista, un programa de trading financiado puede parecer demasiado bonito para ser cierto. Con este programa, el bróker o la empresa de prop trading facilita capital al trader y este suele quedarse con el 70% de los beneficios que consiga. Estas son las condiciones habituales para los profesionales que desempeñan su trabajo en los sectores de la banca o la inversión. Los traders independientes que tienen un historial demostrable de operaciones rentables también pueden obtener capital para operar por cuenta de otras personas o instituciones. En este sentido, TenTrade no hace nada diferente al resto de brokers.

Darse de alta: es sencillo, quienes abran una cuenta financiada instantánea, con comisiones desde $43, podrán acceder a un capital inicial de hasta $1.000 para operar.

A partir de allí, existen niveles de cuentas que permiten ampliar el capital disponible progresivamente, hasta llegar a montos de $500.000, según rendimiento y requisitos internos. Operar con capital financiado requiere cumplir condiciones y entender que los resultados dependen del desempeño individual y condiciones del mercado.

Si el trader cumple todos los requisitos, recibe la mayor parte de los beneficios generados. También puede probar sus estrategias mediante retos de una o dos etapas antes de recibir los fondos. No obstante, para tener éxito, necesitará ampliar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades.

Aprendizaje y crecimiento con TenAcademy

El conocimiento es una de las herramientas más poderosas. Por eso, TenTrade ofrece a sus clientes una amplia biblioteca de materiales formativos en trading, como guías, ebooks, videotutoriales o seminarios web. Sus webinarios en directo cubren varios temas, desde los fundamentos del análisis y de la inversión hasta psicología avanzada de trading y operaciones con metales preciosos. En ellos, especialistas en los mercados comparten información práctica, señalan las tendencias actuales y contestan a todas las preguntas de los participantes.

Los expertos que participan en los webinarios de TenTrade son traders profesionales, mentores, formadores y managers en materia de formación especializada.

TenTrade también da acceso a todos sus clientes a un enorme repositorio de libros electrónicos gratuitos que se pueden descargar con toda libertad. Constituyen un valioso recurso al que los traders recién llegados pueden recurrir para perfeccionar sus habilidades. Entre ellos se incluye Trading for Everyone, una guía fundamental para todo aquel que quiera explorar los mercados y evitar una exposición innecesaria. En ella se explica el funcionamiento de estrategias populares y sencillas, como el scalping, y sus dinámicas subyacentes.

Dese de alta hoy mismo para acceder a esta extensa biblioteca de formación.

Acerca de TenTrade

TenTrade destaca por ser uno de los primeros brokers en ofrecer cuentas financiadas (o con capital), desde las cuales los traders pueden acceder a diferentes clases de activos, como forex, materias primas, acciones o criptomonedas. Su misión y valores se integran en una oferta que apuesta por tecnología de vanguardia, criterios de transparencia y estándares de seguridad, con el objetivo de facilitar la operativa de sus clientes y acompañar su desarrollo en los mercados financieros.

Operar en los mercados financieros implica un nivel significativo de riesgo. Ningún broker, herramienta, cuenta financiada o estrategia puede asegurar al 100% resultados, beneficios o rentabilidad sostenida. El desempeño dependerá de las decisiones individuales, condiciones del mercado, volatilidad y factores externos. Antes de operar, se recomienda evaluar el perfil de riesgo, la experiencia previa y la capacidad de asumir potenciales pérdidas.

Para contactar con TenTrade, puede utilizar el chat disponible en su página web o enviar un correo electrónico a support@tentrade.

