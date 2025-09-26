Retiro AFP: Si retiro 4 UIT, ¿en qué puedo invertirlas para obtener una mejor rentabilidad?

¿Estás pensando en retirar las 4 UIT de tu AFP y buscas una alternativa para rentabilizar ese dinero? Una de las opciones más atractivas hoy en día es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria. Se trata de una modalidad de bajo riesgo, respaldada por un inmueble inscrito en SUNARP, que puede ofrecer retornos de hasta 34% anual, superando a opciones tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo.

Con Prestamype, Fintech líder en el país, puedes empezar a invertir desde S/18,000 y elegir plazos de 1 a 6 años. Además, recibirás pagos mensuales que incluyen tanto tu capital como los intereses, mientras tu inversión apoya a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con más de 8 años de experiencia, Prestamype se ha consolidado como una Fintech confiable y segura. Hoy en día, más de 8 000 inversionistas activos han confiado en la plataforma, invirtiendo más de S/1 600 millones y obteniendo ganancias superiores a S/210 millones. Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria a través de Prestamype, accedes a beneficios clave como:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34%.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34%. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Si estás interesado en invertir tu AFP, agenda tu reunión gratuita con Prestamype AQUÍ y da el primer paso hacia una inversión rentable.

Agenda una reunión gratuita y empieza a invertir

No te quedes solo en el ahorro, haz que tu dinero crezca con retornos atractivos y la seguridad de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Con Prestamype puedes invertir en préstamos con garantía hipotecaria de manera sencilla, siguiendo estos pasos:

Llena tus datos, agenda una reunión gratuita con un ejecutivo AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Invierte los ahorros de tu AFP y ponlos a trabajar con Prestamype: bajo riesgo, alta rentabilidad, diversificación y la seguridad de un respaldo hipotecario. Agenda tu reunión gratuita AQUÍ.

