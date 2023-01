Dina Boluarte: “No podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo (sobre muertes en protestas)”

- Hay muchos temas sobre los cuales hablar, pero hay uno prioritario. Tiene que ver con el carácter que parece estar tomando su gobierno. Hay algunas señales que generan preocupación. La Policía estuvo invitando -hasta ayer, domingo- a una denominada “marcha por la paz”. ¿Le parece que ese es el papel de la PNP?

Efectivamente, la PNP ha sacado una convocatoria y lo único que puedo decir al respecto es que la PNP es una institución tutelar que debe velar por la tranquilidad de la sociedad. Creo que ya han retirado su tuit y en buena hora, porque ellos -supongo yo- en esa mirada de querer la paz y la tranquilidad… es que ese es un interés de todos nosotros, excepto de este pequeño grupo de ciudadanos que todavía se están convocando para este cuatro de enero para, nuevamente, retomar sus marchas de protestas. Constitucionalmente están amparadas, pero llamo a las personas, a las organizaciones a que sean marchas pacíficas, que no generen desorden, caos, incendios, tomas de carreteras. Eso ya no es marcha en calidad de protesta, eso ya es salirse del marco legal.

- ¿Usted autorizó la convocatoria por parte de la Policía?

No, no estaba enterada.

- ¿Fue una decisión del propio ministro Rojas?

No sabría qué decir. Anoche (domingo) me comuniqué con el ministro en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente, Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes.

- Otro asunto que preocupa es la represión contra las marchas. ¿No es momento de pedirle perdón a las familias de las víctimas?

En reiteradas oportunidades y esta no sería la excepción, he dicho que lo lamento mucho, que me duele en el corazón el fallecimiento de esas personas. Dina Boluarte no provocó la violencia. El día que juramenté nadie sabía, ni los congresistas, ni Dina Boluarte ni los ministros que estaban en ese momento en el Ejecutivo sabían que venía un golpe de Estado promovido por el expresidente Castillo. ¿Yo cómo iba a saber toda esa violencia que luego vino? Para el Ejecutivo no ha sido fácil tomar las medidas de declarar el estado de emergencia nacional. Estaban aeropuertos tomados…

- Fuera de un “lo lamento”, ¿no es necesario pedir perdón?

Sí, yo creo que no hay ninguna dificultad en pedir perdón, decir “lo siento” a todas las familias. No estamos ajenos al dolor, de ninguna manera.

- Como presidenta constitucional, usted es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Asume alguna responsabilidad política en las muertes?

Como Ejecutivo hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que se pueda hacer una investigación totalmente transparente. Es más, mañana (martes) hay un evento en el Poder Judicial en donde voy a tratar de tener una pequeña comunicación con la fiscal de la nación para que se pueda avanzar en el tiempo más prudente la investigación. Se tendrá que identificar de manera personal la situación de cómo es que han surgido estas muertes, porque ha habido disparos. Hay policías que están graves por disparos de bala. Entonces, que se investigue de dónde han venido. Lo que hay que dejar en claro es que la Policía y las Fuerzas Armadas han salido a proteger la vida y tranquilidad de 33 millones de peruanos, también nos hemos enfrentado a organizaciones como el narcotráfico y la minería ilegal. Aquellas, pues, no son personas que caminan con bandera blanca.

- Creo en los derechos humanos de todos, incluidos policías y miembros de las fuerzas armadas. Solo me permito acotar que no hay ningún fallecido de esas instituciones, y menos mal que es así. Todas las víctimas son civiles.

Las cuales se tienen que investigar en el Ministerio Público. Nosotros, Ejecutivo, también hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me he reunido con ellos, el premier también, han ido a Ayacucho. Y hemos vuelto a invitar al alto comisionado. Hay que esperar los resultados y los informes antes de estar queriéndonos encasillar en un tema de que ha habido un enfrentamiento y que la Policía y las Fuerzas Armadas… esperemos las investigaciones y se sancionará conforme a ley.

- Lo concreto, lo aritmético, con cargo a que faltan las investigaciones, es que hay 28 muertes civiles. Insisto, ¿el gobierno o usted asumen alguna responsabilidad política?

Nosotros como Ejecutivo, como presidenta, hemos tomado las decisiones necesarias para salvaguardar la paz, la tranquilidad y la vida de 33 millones de personas. Quienes han llevado a la violencia, quienes están detrás de esa violencia, quienes hayan dicho “vamos y quememos, vamos e incendiemos, vamos y tomemos aeropuertos”, ellos serán los responsables. Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho “oigan, salgan a la calle y toman aeropuertos, oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá”. Tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables. Y si detrás de ellos, como usted dice, hay congresistas, hay líderes, hay políticos que están azuzando a la población y distorsionando la historia deliberadamente, que asuman su responsabilidad.

