Claudia Dávila califica de “exceso” discurso machista de Aníbal Torres, pero luego lo justifica

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, rechazó los comentarios machistas que tuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, contra la conductora del dominical “Cuarto Poder”, la periodista Sol Carreño.

En entrevista con RPP, Dávila aseguró que conversará con el jefe del gabinete “en el más breve plazo” y recalcó que son “frases que no comparto, absolutamente desafortunadas”.

No obstante, la titular del Mimp afirmó que “también hay que entender un tema con la prensa”, que, según afirma, “ha dicho que no hay libertad de prensa y personalmente creo que es una gran mentira”.

“Yo misma he sido víctima de la prensa absolutamente agresiva, que miente sistemáticamente en diferentes niveles y con una desfachatez, y ahí nadie dice nada. Cuando atacan a una persona, en este caso yo, que también soy mujer y me han atacado durísimo con mentiras del más bajo nivel que no voy a repetir, la prensa ahí no dice nada. Pero cuando atacan a una periodista que es mujer, ahí sí hay todo un respaldo. En cualquier caso (de violencia) me indigno yo, pero la prensa no”, dijo.

“Yo rechazo ese tipo de calificativos, consideraciones, lo que sea. Pero lo rechazo siempre, no lo rechazo solo porque sea Sol. Lo rechazaría si fuera cualquier persona, cualquier mujer y hombre. Lo que digo es que tenemos que bajar el tono, tenemos que calmarnos”, insistió Dávila Moscoso.

“Es un caballero”

En otro punto de sus declaraciones, la ministra Claudia Dávila catalogó de “exceso” lo expresado por el primer ministro contra Sol Carreño. Pero aseveró que “es un caballero” y una “persona muy lúcida”.

“Yo creo que ha habido un exceso de parte de él en esas expresiones que ha usado, pero yo creo que también es un caballero porque me lo ha demostrado muchísimas veces. Es una persona muy lúcida... y no creo que tenga el menor reparo en disculparse si eso corresponde”, agregó.