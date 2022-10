¿Se aproxima la primera cuestión de confianza? Canciller César Landa en la mira de la oposición

El último miércoles, mientras se desarrollaba la sesión plenaria, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó la moción de interpelación contra el titular de Relaciones Exteriores, César Landa.

Esta se basa en las declaraciones del presidente Pedro Castillo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolló en Estados Unidos. Entre los argumentos de dicha iniciativa señala que el discurso del jefe de Estado ha “perjudicado seriamente la política exterior y la buena imagen del Perú”.

Tras la presentación de la moción de interpelación contra el canciller surge una duda. ¿Podría presentarse una primera cuestión de confianza por parte del Ejecutivo ante el Legislativo? Especialistas comentan sobre el tema.

Cuestión de confianza podría ser una estrategia del Ejecutivo

La politóloga Marylia Cruz considera que la interpelación al ministro Landa Arroyo “es un ataque perjudicial” hasta de “maltrato” al titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Asimismo, manifiesta que se han “encrespado las sensaciones” tras el rechazo del Pleno al viaje del mandatario a Europa.

En ese sentido, sostiene que el presidente Pedro Castillo puede plantear la primera cuestión de confianza como una “estrategia” contra las acciones que está adoptando el Congreso de la República.

“Por estrategia (puede presentarla), para así imponer respeto hacia los señores ministros. Entonces, el presidente sí puede pensar en una cuestión de confianza, sobre todo porque César Landa es uno de los elementos más destacados que componen este Consejo de Ministros. Es un técnico y abogado de larga trayectoria profesional”, puntualiza para La República.

Además, menciona que, si el jefe de Estado “no saca esa carta, va a ser muy difícil que nuevas personas quieran asumir los cargos ministeriales”.

Una opinión similar manifiesta el politólogo Luis Benavente, quien señala que la posible presentación de cuestión de confianza sería una reacción de Castillo frente a la acción del Parlamento.

“Es posible que presente la cuestión de confianza. Sería como una reacción del presidente al recibir el golpe del Congreso ”, explica para este medio periodístico.

Indica además que la cuestión de confianza sería equivalente a una moción de vacancia, pues ambos procesos buscan golpear a la contraparte.

“Hay una equivalencia en la medida en que ambos procesos golpean a la otra parte. La vacancia busca golpear políticamente al presidente y la cuestión de confianza busca golpear al Congreso. El resultado de ambos es un triunfo o una derrota para el Congreso o el Gobierno y el presidente”, agrega Benavente.

Reacciones

El congresista de Bloque Magisterial Alex Paredes sostuvo que su bancada no respaldará la moción de interpelación del vocero de Renovación Popular.

“Nosotros no lo vamos a apoyar y para nosotros no es prioridad este tipo de acciones. Hay algunos congresistas que no terminan de aceptar resultados. No terminan de entender que se puede discrepar o tener diferentes puntos de vista. No se puede ser tan extremista como lo están siendo”, sostiene para este medio.

El acciopopulista Edwin Martínez señala que no respaldará la iniciativa de Montoya Manrique. “Yo he decidido no apoyar ningún tipo de interpelación y censura (…). Una cosa es control político; otra cosa es obsesión”, dice para La República.

En esa línea, comenta que algunos integrantes de su agrupación parlamentaria sí están a favor de la interpelación contra César Landa.