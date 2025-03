Juan José Santiváñez: ausencias en el Pleno del Congreso pueden boicotear hoy la censura

incertidumbre. No es una cuestión de votos. Es necesario que participen todos los congresistas que firmaron las mociones de censura contra el ministro Juan José Santiváñez. Foto: John Reyes / LR

Al cierre de esta nota, había 67 congresistas a favor de la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Es un número frágil. La remoción de Santiváñez requiere de 66 votos. Fuentes de La República advirtieron que bastará con que un par de parlamentarios se ausente y Santiváñez saldrá airoso.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), ha dejado la mesa servida a ese escenario que favorece a Santiváñez. Salhuana convocó a sesiones presenciales del Pleno para el miércoles y jueves.

Pero justo para hoy, cuando serán discutidas tres mociones de censura contra Santiváñez, Salhuana convocó a una sesión semipresencial, lo que facilitará las ausencias de sus colegas al momento de la votación.

En la bancada de Fuerza Popular (FP), la disposición es que todos sus congresistas voten a favor de las mociones de censura. “Hay discrepancias, pero en FP siempre respetamos la línea”, respondió el congresista fujimorista Héctor Ventura.

Fuentes del fujimorismo adelantaron, sin embargo, que hoy se ausentaría el 10% de los miembros de la bancada. Eso equivale a que, de los 21 que son, solo voten 18.

En la bancada de Renovación Popular, está confirmada la presencia del congresista Diego Bazán, quien sustentará una de las mociones contra Santiváñez. El congresista de Avanza País, José Williams, aseguró que su grupo parlamentario respaldará la remoción.

A ellos se suman los grupos del Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú, con 18 legisladores.

En otras bancadas, las posiciones están divididas. La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, dijo que su agrupación iba a respaldar la censura, pero su colega Darwin Espinoza no lo aseguró e incluso adelantó que hoy intentará conectarse a la sesión, debido a que tiene una actividad con el ministro de Transportes, Raúl Pérez.

En Honor y Democracia, el parlamentario Héctor Acuña manifestó que en su grupo solo dos votarán a favor, entre ellos él. Los demás están en contra.

Y en Acción Popular también hay división. El partido emitió un comunicado pidiendo la salida de Santiváñez, pero los congresistas no siempre hacen caso a la dirigencia. Fuentes de esta agrupación contaron que solo tres votarán a favor.

Entre los grupos que votarán en bloque y los divididos, este diario pudo proyectar que hay 67 parlamentarios a favor.

Mientras que en Somos Perú, su vocero titular Héctor Valer respondió que su bancada votará en contra de la censura.

En el Bloque Magisterial, su portavoz Segundo Quiroz respondió que su bancada todavía no ha tomado una decisión sobre las mociones de censura. Su colega Edgar Tello no quiso pronunciarse.

En caso de Alianza Para el Progreso, la única congresista que firmó las mociones de censura fue Lady Camones.

Del mismo modo en Perú Libre, su líder Vladimir Cerrón ha sostenido que censurar a Santiváñez implicaría entregar al Ministerio del Interior a la izquierda “caviar”.

Así, el bloque encabezado por APP, Perú Libre y sus aliados, tiene menos votos: aproximadamente 54. Pero el factor de la semipresencialidad y las potenciales ausencias que permite la virtualidad juegan a favor del blindaje para el ministro del Interior.

La censura se aprueba con 66 votos, como mínimo. De modo que la mayoría que respalda la salida de Santiváñez depende de que todos asistan y voten. El margen de error es reducido.

Ayer el ministro Santiváñez fue al Pleno a exponer las razones por las que debe continuar y luego se reunió a puertas cerradas con un grupo de legisladores. Jugó sus últimas cartas.

El debate y votación es hoy a partir de las 10 de la mañana. El desenlace es incierto.

Dina Boluarte confía que la censura no prosperará

La presidenta Dina Boluarte invocó al Congreso a no aprobar la censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “Nuestra población quiere resultados y se los iremos dando con la estrategia que estamos ejecutando, estrategia que no puede ni debe detenerse. Por eso espero que el Congreso reflexione y evalúe sobre los pedidos de censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez”, dijo.

“Confío en que en el Congreso imperará la prudencia y no el cálculo político. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver caer no solo a un ministro, sino también a nuestro Gobierno”, agregó.

No solo el ministro del Interior está en la mira. El congresista de Avanza País, Edward Málaga, impulsa una moción de interpelación contra el premier Gustavo Adrianzén.