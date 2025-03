Es el tercer estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. Su alcalde Jesús Maldonado asegura en que no funcionará y que la inseguridad ciudadana continuará. Se trata de un problema mayor, sostiene. Y para resolverlo, hay que ir a la raíz: Dina Boluarte, el Congreso y sus aliados. La única salida para el burgomaestre es que todos se vayan. En esta entrevista explica por qué.

- ¿Por qué considera que los estados de emergencia no resolverán el problema de la delincuencia?

- Nosotros tenemos dos experiencias de declaratoria de emergencia. La primera fue a insistencia de nuestra gestión (…).Yo dije en muchas oportunidades: declaratoria de emergencia y que las Fuerzas Armadas hagan control territorial. ¿Qué dijo el ministro del Interior de entonces? Que no servía, que la Policía podía con todo. Detonan una granada en una discoteca y al día siguiente declaran en emergencia. Fue una medida reactiva. La segunda fue igual. Y la tercera es en el contexto de la lamentable muerte del cantante Paul Flores. O sea, no es una medida planificada, son acciones reactivas. Y eso dice bastante mal del Gobierno porque vemos improvisación. Los estados de emergencia pueden funcionar si es que hay planificación, si hay presupuesto y si están involucradas el resto de instituciones. En esta declaratoria de emergencia, no están incluidas. Es más, en plena declaratoria el Ministerio Público está allanando la casa del ministro del Interior.

- ¿Cuál sería la solución?

- Partamos de que todo tiene que iniciarse desde la capacidad y decisión política del presidente. Sin eso no hay absolutamente nada. Y como tenemos una presidenta que está totalmente disociada de la seguridad, que no tiene ni entiende el poder que tiene su cargo, creo que cualquier medida que vaya a hacer es efectista porque tiene un grupo de ministros que más parecen que declaran para apañarla y justificarla, y tienes un grupo de congresistas que se sienten muy cómodos con su Gobierno. En ese contexto, creo que cualquier medida que se vaya a hacer no va a ser producto de la planificación.

PUEDES VER: Censura contra Juan José Santiváñez corre el riesgo de ser saboteada en el Congreso

- Usted declaró que la solución es adelantar las elecciones

- A ver, creo que hay una medida que tenemos que ver, que sea democrática y constitucional. Hemos tenido 13 ministros del Interior desde que llegaron Dina Boluarte y Pedro Castillo. ¿Usted cree que cambiando de ministro vamos a mejorar nuestra situación? Creo que no. No quiero ser pesimista. Soy totalmente realista. Tienes un ministro del Interior que lo que hace también es proteger a la presidenta Dina Boluarte. Lo que tendría que hacer Boluarte es elegir a una persona que realmente luche contra la delincuencia y la corrupción. Probablemente ella no quiere elegir a una persona así. Va a ser entre los va y vienes. Entonces, creo que la presidenta Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado y tenemos que salir los peruanos a elegir a otro mandatario que nos pueda dar la posibilidad de luchar contra la delincuencia. Ella no va a poder. Se le escapó de las manos, tocó fondo. Ya no tenemos nada más que ver en este Gobierno que nos pueda dar algún indicio de que las cosas podrían cambiar. Tiene que dar un paso al costado. Es una salida democrática, es una salida constitucional.

- Cuando me dice que tiene que dar un paso al costado, hay dos caminos. Una que la vaquen y otra que el Congreso adelante las elecciones. ¿Usted contempla las dos posibilidades?

- Cualquiera de las dos son totalmente constitucionales y válidas. Y yo pondría otro escenario: la presión social. Tenemos que salir a las calles, tenemos que manifestar nuestro hartazgo, tenemos que manifestar nuestra indignación. Y aquí también pedirle, y yo lo he dicho públicamente, ¿queremos salir a marchar? Sí, yo apoyaría una marcha. Pero le pido a la presidenta y a la policía que no nos maten, pues. Que no nos disparen. Porque la gente está cansada (…). Queremos que se vaya este Congreso y se elija otro. Queremos que se vaya la presidenta y que se elija a otro. Y que los peruanos reflexionemos sobre quién va a conducir los destinos de nuestro país y, sobre todo, quién va a cuidar de nuestra vida.

- Más allá del miedo que puedan sentir los ciudadanos en Perú. ¿Cree que hemos reflexionado después de lo que hemos vivido estos dos años?

- Creo que muchos peruanos tienen la posibilidad, el día de hoy, de darse cuenta de muchas cosas que no se habían evidenciado. Por ejemplo, el cogobierno que se ha hecho con algunos partidos políticos. ¿Qué hizo la presidenta? Concesionó ministerios para que los partidos políticos tengan una cuota de poder. Hoy se hace más evidente decirle a los ciudadanos “oye, date cuenta quién estuvo gobernando con ella, ya no elijas, ya no optes por esa alternativa”. Entonces, sí hay muchísima evidencia y los ciudadanos pueden decir ok, elijamos algo distinto, algo nuevo, a ustedes no porque se sentían muy cómodos con ella y la verdad que no nos dieron ninguna alternativa.

- ¿Dentro de ese grupo hay congresistas de su partido Somos Perú? ¿Qué reflexión podría tener?

- Estoy seguro que hay muchos aciertos que ha tenido mi partido en el Congreso, como hay muchas cosas que quizás se tengan que corregir. Y nos da también a nosotros - y te hablo como militante y no como alcalde - la posibilidad de hacer propuestas, de apoyar a alguien que pueda cambiar la imagen que tenemos. Nosotros no hemos terminado siendo ese cogobierno inmediato, pero si hay que corregir, hay que corregir. Y si los ciudadanos tienen que sancionarnos, nos sancionarán (…). Alguien me podría decir, ¿podemos volver a elegir alcaldes entonces? Diría que sí, vámonos todos en elección en todo caso. Si eso soluciona que el peruano pueda elegir mejor, no tengo ningún problema en decirles también vámonos a elecciones municipales.

- ¿No tiene miedo al control electoral?

- No, para nada. Los ciudadanos son muy inteligentes y a diferencia de un congresista, a un alcalde lo interpela la ciudadanía a diario. ¿Por qué? Porque si la calle está cochina, si la calle está desordenada, si tienes pistas que están destruidas, no necesitas saber el nombre del alcalde y sabes que esa persona no debería continuar. Si hay mejor orden, si se ha recuperado espacios, debería ser bueno, está chambeando y que continúe.

- ¿Cuándo se decepcionó del Gobierno?

- Como autoridad tengo que mirar el vaso medio lleno siempre. Y eso creo que es la actitud que debe tener una autoridad. Creo que estas dos últimas declaratorias de emergencia a la que di el beneficio de creer que podrían funcionar, pero no funcionario. No porque la medida no sea buena, sino porque no se accionaron las cosas. Cuando veo esta tercera declaratoria y que no han corregido lo que hicieron en las dos anteriores, no puedo apoyar esto.

PUEDES VER: Dina Boluarte teme caída de su Gobierno antes del 2026 y defiende a Juan José Santiváñez

- ¿Se reunió con la presidenta Dina Boluarte para expresarle su preocupación?

- En muchas ocasiones. Creo que hemos tenido cuatro reuniones y quizás una o dos informales. Y se lo he dicho, no solo quien habla, sino todos los alcaldes, pero sucede algo. Ella toma nota, te da la razón, pero continúa la misma situación. No hay tampoco liderazgo desde la Presidencia con su Gabinete.

- ¿Y ha conversado con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez?

- He dialogado hasta el cansancio con él (…). Entiendo que ahora no le debe agradar mis declaraciones. Pero vamos, yo no estoy viendo a la persona, estoy viendo a la institución.

- ¿Lo decepcionó el ministro del Interior?

- -Más que decepcionar, te soy honesto, no usaría esa palabra. Creo que han sido insuficientes los resultados que ha dado. No ha tenido la posibilidad de darnos eso que tanto buscamos y solucionar los problemas. Creo que no solo es tarea de él, es tarea también del Ministerio Público y del Poder Judicial, que estas discusiones siempre pasan piola.