Juan Santiváñez se lava las manos y culpa a la Fiscalía por el aumento de la criminalidad y liberación de delincuentes

Ministro Santiváñez se lava las manos y no asume su responsabilidad en la alta tasa de criminalidad. Foto: John Reyes / Urpi - LR

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tuvo una accidentada presentación este jueves 20 en el Congreso de la República en el que expuso su estrategia para acabar con la delincuencia, un día antes de que se debatan las mociones de censura en curso en su contra de bancadas como Cambio Democrático, Bancada Socialista y Renovación Popular. Sin embargo, el titular en vez de asumir su responsabilidad en la alta tasa de criminalidad, prefirió dársela al Ministerio Público y acusarlos de liberar a la mayoría de los delincuentes que supuestamente la Policía Nacional del Perú (PNP) captura diariamente.

"Como ya lo dijo un canal de televisión hace un par de días, solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales, con demostrada participación en 167 bandas criminales, han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior", dijo en el hemiciclo ante los parlamentarios presentes.

Además, el ministro aceptó las diferencias que tiene con el Ministerio Público pues cabe recordar que ha atacado en repetidas ocasiones a la fiscal de la Nación Delia Espinoza, a quien ha interpuesto una demanda constitucional por el presunto delito de omisión de actos funcionales, luego de que Espinoza se retirará de una mesa de trabajo sobre la Ley 32130. Es importante resaltar que Santiváñez, en su presentación, intentó justificar su cuestionada gestión con la excusa de que existe una campaña de desprestigio en su contra.

"Dos allanamientos en la oficina del Ministerio del Interior y en mi hogar, una muestra del sistema judicial con fines políticos, mientras que los pedidos de allanamientos solicitados por la PNP demoran meses en ser respondidos o muchas veces, no se hacen. Si esto le pasa a un Ministerio de Estado, ¿qué puede pasarle al ciudadano?", declaró.

Ministro Juan Santiváñez: congresistas no aseguran que votarán a favor de las mociones de censura

El ministro Juan Santiváñez estuvo este jueves 20 de marzo en el hemiciclo del Congreso de la República objetivo de bloquear su censura, promovida por un sector parlamentario. En total, se han presentado cuatro mociones respaldadas por 68 congresistas, aunque solo tres serán debatidas el viernes 21. Estas fueron impulsadas por Susel Paredes de Bloque Democrático, Jaime Quito de la bancada Socialista y Diego Bazán de Renovación Popular.

La moción presentada por Fuerza Popular no será debatida, por lo que el respaldo de esta bancada en al menos una o dos de las mociones en discusión será determinante, ya que se requieren 66 votos para concretar la destitución de Santiváñez.

El vocero fujimorista Arturo Alegría adelantó que su bancada no apoyará las mociones de censura de Paredes ni de Quito, sino únicamente la de Diego Bazán. No obstante, Rosangella Barbarán, quien afirmó que solo respaldará la propuesta de su grupo parlamentario, descartando la de Paredes por una supuesta falta de argumentos y la de Bazán porque ni siquiera la ha revisado.

Por su parte, Alianza para el Progreso (APP) aún no ha definido su postura. Su vocero, Alejandro Soto, se reunió recientemente con la presidenta Dina Boluarte en medio de la crisis de inseguridad, aunque aseguró que el encuentro fue para discutir temas de su región, Cusco, y no del Ministerio del Interior. Además, César Acuña expresó su rechazo a la censura de Santiváñez, mientras que dentro del partido hay posiciones divididas: Lady Camones respalda la moción de Paredes, pero Juan Carlos Lizarzaburu retiró su firma de la propuesta de Bazán, y Roberto Chiabra apoya la censura pese a no ser militante de APP.

En cuanto a Perú Libre, su vocero Flavio Cruz afirmó que la bancada votará a favor de la censura, aunque su líder, el prófugo Vladimir Cerrón, defendió al ministro desde sus redes sociales y criticó su posible destitución. Por otro lado, Somos Perú y el Bloque Magisterial no han manifestado hasta el momento una postura clara sobre el tema. En Avanza País, la situación es incierta debido a discrepancias internas: mientras que Adriana Tudela y Alejandro Cavero criticaron el segundo allanamiento contra Santiváñez, Williams Zapata sí exige su salida del cargo.