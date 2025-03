RMP sobre moción de censura contra Juan Santiváñez: “Si el fujimorismo no vota a favor, se queda en el cargo”

Este viernes 21 se votará en el Congreso las mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Al respecto, Rosa María Palacios, en su programa Sin Guion, advirtió un eventual blindaje de parte de Fuerza Popular, pues la moción que esta bancada presentó se debatirá después de la semana de representación del Congreso, por lo que tendría que votar por las presentadas por otros grupos parlamentarios.

"¿Fuerza Popular realmente quiere votar por la salida de Santiváñez? Lo vamos a ver el viernes porque como han presentado la moción recién ayer ya no va a entrar. No se discutirá la próxima semana porque hay semana de representación. Será recién después de eso. Y los fujimoristas no van a votar por mociones que no son las suyas", explicó.

"No hay los votos. Si el fujimorismo no vota a favor, no hay los votos porque Perú Libre y APP y parte de Podemos están sosteniendo a Santiváñez. Hay 56 votos en las 3 mociones que se presentaron considerando que los que firmaron van a vitar. Se necesitan 66 votos. Si el fujimorismo no vota por ninguna de las 3 simplemente no hay censura", agregó.

Asimismo, precisó que la sesión será semipresencial, por lo que se pueden presentar problemas de audio o conexión.

RMP sobre pedido de Santiváñez de presentarse en el Congreso: "No es el proceso regular"

En otro momento, Palacios comentó el estado de Whatsapp publicado por Santiváñez en el que mencionaba que "lo peor de una traición es que no vienen de un enemigo".

Esa misma noche del lunes 17 de marzo -día del mensaje-, la presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Justicia, Eduardo Arana. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que el registro oficial de visitas consigna a Arana no como titular del Minjus, sino como ministro del Interior, según reveló el programa Ocurre ahora. Lo que podría tratarse de un simple error se da en medio de cuestionamientos contra el titular del Mininter.

Al respecto, la letrada dijo:"No es el procedimiento regular. Normalmente se vota la censura, no hay ninguna sesión previa de escucha o interpelación al ministro. Esto depende de la Mesa Directiva. Lo más probable es que le digan que sí, que vaya y exponga, que la pase bien. Finalmente, Alejandro Soto ha pasado buen rato en la oficina de Dina Boluarte. APP y Podemos están sosteniendo al ministro. Raro".

En medio del proceso de interpelación que enfrenta Santiváñez, la posibilidad de su salida del cargo y un eventual reemplazo empiezan a cobrar fuerza; y el estado de WhatsApp podría ser una señal de que el ministro del Interior se sentiría 'traicionado' por su propio entorno. Mientras tanto, la Junta de Portavoces acordó que el Pleno del Congreso debata y vote este viernes 21 de marzo las tres mociones de censura que hay en su contra.