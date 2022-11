Congreso apura tercera moción que busca vacar a Pedro Castillo

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó con 67 firmas la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por una presunta incapacidad moral. Dando a entender que tiene los votos necesarios, dijo que “no la hubiera presentado si no tuviera la certeza de que va a ser aprobada”.

Pese a que la moción solo tiene 67 firmas de congresistas de AP, APP, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú, Málaga aseguró que “hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos” y recordó que algunos congresistas que no han firmado la moción se han comprometido a votar por la vacancia.

Según el legislador, el “eventual cierre del Congreso” ha sido el motivo para que algunos parlamentarios se sumen a favor de la moción de vacancia, “es el detonante”, anotó.

Sin precisar de quiénes se trata, aseguró que hay congresistas oficialistas que han contemplado la vacancia como una posibilidad, “al darse cuenta de que la gestión de Castillo ha sobrepasado su nivel de tolerancia”; pero no descartó que “se echen para atrás, que alguien los compre, les ofrezcan un ministerio. Nada puede garantizar el número final de votos”.

Los argumentos

Málaga divide en cuatro las acusaciones contra el mandatario. Empieza con “el copamiento y desmantelamiento estatal a través de la designación de altos funcionarios”, cuestionando el nombramiento de los exministros Guido Bellido, Juan Silva, Geiner Alvarado, entre otros.

También se basa en las investigaciones fiscales contra el presidente Castillo, quien es imputado de ser líder de una red criminal en el Gobierno.

Como una tercera parte, alude a actos calificados como “manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente, como el plagio académico y el encubrimiento personal. Finalmente, dice que existe la presunta captación del Gobierno a congresistas a cambio de cuotas de poder.

Para el constitucionalista Omar Cairo, es una moción que no tiene sustento para una vacancia por incapacidad moral. Añadió que no se puede considerar que un presidente está obligado a tener un determinado comportamiento moral, porque no hay ningún sistema moral obligatorio para los peruanos.

Para el ex defensor del Pueblo Walter Albán, “hay fundamento para una incapacidad moral, pero no hay los 87 votos”.

Anoche en el Pleno del Congreso se dio cuenta de la moción de vacancia y el titular del Congreso, José Williams, informó que ya se avisó al presidente Castillo. Lo que viene es que en el pleno de mañana, a las 6 p.m., se someterá a debate y posterior votación la admisión del pedido de vacancia, para lo que se necesitan 52 votos.

De superarse esta etapa, se convocará al presidente Pedro Castillo para que dé sus descargos en el pleno del día lunes. Luego, se somete a votación en el pleno la vacancia y ahí es donde se requieren los 87 votos para concretar la salida del primer mandatario.

Ante el pedido de vacancia, el vocero de AP, Elvis Vergara, y las bancadas de izquierda presentaron ayer una moción para crear una comisión especial “por la gobernabilidad” entre el Ejecutivo y Legislativo.

Reacciones

“En la moción hay una relación de hechos que podrían ser delitos, pero la vacancia por incapacidad moral no es un mecanismo para castigar al presidente por ninguna de esas conductas”.

Omar Cairo, constitucionalista

“Estamos cada vez más entrampados y es torpe creer que se pueden alcanzar los 87 votos, mientras que el presidente sabe que no puede disolver el Congreso sin romper el pacto con Cerrón”.

Walter Albán, ex defensor del Pueblo

Moción ya está en trámite

Congresistas de AP, APP, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú suscribieron nuevo pedido de vacancia contra Castillo.