Edwin Martínez: Mientras no encuentren responsabilidad en ‘Los Niños’, confío en su trabajo

Este 26 de julio, María del Carmen Alva dejó la Mesa Directiva y, tras un año, volvió a su curul. Edwin Martínez congresista de Acción Popular, a quien se le ha visto muy cercano a la expresidenta del Congreso, sostuvo que controlará a su “vecina de escaño” cuando quiera ponerse “brava” durante los debates del pleno.

El acciopopulista, además, explicó que apoyó la lista de Lady Camones, quien, con 73 votos, derrotó a la fórmula lidera por Esdras Medina, porque confía en el trabajo parlamentario de la integrante de Alianza para el Progreso.

“Lo ha hecho de manera acertada, no ha tenido preferencias por ningún grupo político. Se va a poder impulsar proyectos de ley que realmente ayuden en articular el desarrollo que tanto se está esperando”, dijo para “Grado 5″.

PUEDES VER: Bruno Pacheco cuenta todo a los fiscales y policías

En otro momento de la entrevista realizada por Anuska Buenaluque, el accipopulista negó que su bancada se haya convertido en un “kindergarten”, en referencia a ‘Los Niños’, presunta organización criminal integrada por parlamentarios de Acción Popular que sirven a Pedro Castillo, de acuerdo a la confesión de Karelim López.

Inicialmente, la empresaria identificó en este grupo a los parlamentarios de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali).

Agregó que los sindicados se han sometido a las investigaciones, por lo que invocó a la ciudadanía esperar los resultados de las pesquisas del Ministerio Público “para determinar si hay o no responsabilidad de nuestros correligionarios”.

Ante ello, la periodista le recordó a Martínez que Bruno Pacheco, quien se entregó a la justicia el pasado sábado 23 de julio, ha confirmado lo dicho por López Arredondo, pero, además, ha informado que ‘Los Niños’ no serían seis, sino 12.

El congresista negó ser parte de la mencionada organización. “Yo soy muy maduro. Tengo un verdadero cuajo político, yo no he nacido de las circunstancias ni la casualidad. Me he formado políticamente (...) Yo utilizo la política para construir, no para destruir. Mientras el Ministerio Público no encuentre responsabilidad en los supuestos ‘niños’, voy a seguir confiando en el trabajo de los parlamentarios de Acción Popular”, respondió.

Por otro lado, se refirió a la presencia de Pedro Castillo en el Congreso de la República. El mandatario deberá acudir al hemiciclo y dirigirse a la Nación este 28 de julio. Martínez alegó que espera “poco o nada” del mensaje por Fiestas Patrias.

Al ser cuestionado por la salida a la crisis, el correligionario de María del Carmen Alva afirmó que “la vacancia se va a dar”. Sin embargo, expuso que primero se debe “preparar el tema” porque “no es cuestión de solo tomar temas legales”.