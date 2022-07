Con votos de Cerrón y Bellido, ratifican blindaje a Manuel Merino

Hace siete meses, Waldemar Cerrón había ofrecido su respaldo a la lucha contra la impunidad en el caso de Manuel Merino y los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ayer, este legislador y Guido Bellido, de Perú Libre, terminaron votando por la ratificación del blindaje en la Comisión Permanente.

Detrás del hilo telefónico, Percy Pérez Shapiama, uno de los heridos de la represión del régimen de Merino, recuerda que dialogó personalmente con Waldemar Cerrón la tarde del 18 de noviembre del 2021.

“(Waldemar Cerrón) me dijo: Nosotros sabemos del tema, no te preocupes”, recuerda. “Ahora veo que no ha honrado su compromiso de apoyo”, lamenta Percy Pérez, quien espera una nueva intervención luego de la reducción del intestino que sufrió, debido al impacto de una canica en el vientre disparada por la Policía.

Junto con Waldemar Cerrón, también votó por el blindaje Guido Bellido. Previamente, familiares de las víctimas de la represión de Merino habían escrito al celular del legislador por Cusco. Pero este nunca les dio respuesta.

Informe parcializado

El encubrimiento o blindaje a Manuel Merino tuvo 22 votos a favor de las bancadas Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú y Perú Libre.

El joven Percy Pérez Shapiama subraya que el autor del informe de archivo, Alejandro Cavero (Avanza País), nunca los citó para recoger sus testimonios.

“Es algo ilógico. Yo estaba al costado de un cordón policial, a menos de 20 metros, ahí mismo nos dispararon. Eso es irrefutable”, comenta, al referirse al informe de Cavero donde intenta desvirtuar los hechos.

“Hay también videos de disparos de bombas lacrimógenas directo al cuerpo: un amigo fue herido en la cabeza y perdió un pedazo de su cráneo”, explica.

En octubre del 2021, la Fiscalía de la Nación remitió al Congreso la denuncia contra Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por homicidio.

De acuerdo con la Constitución, la Fiscalía no puede investigarlos directamente, pues hay un antejuicio previo en el Congreso. El blindaje de este poder del Estado impedirá que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez respondan ante la justicia.

Favorecieron a Héctor Becerril

Lo de ayer fue una maratón de blindajes. La Comisión Permanente protegió al fujimorista Héctor Becerril, quien tampoco será investigado en el caso ‘Los Temerarios del Crimen’.

Fueron 20 los votos de este blindaje de APP, Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Podemos, Renovación Popular y Somos Perú.

Por el mismo caso también blindaron a Edgar Alarcón, Javier Velásquez y Marvin Palma.