Percin Deza: Asesinato de Medelius y Huidobro “está relacionado con el tráfico de terrenos”

No fue fácil encontrar a Piercing Deza. Al final lo hallamos en uno de los colegios de los que es propietario, en el kilómetro 30 de la carretera a Canta.

Nacido el 13 de enero de 1969 en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia limeña de Canta, Percin Deza decidió responder a las acusaciones del crimen de Medelius y Huidobro, como parte de un supuesto plan para apropiarse de una cantera en Carabayllo, que las víctimas administraban.

Con antecedentes por crimen organizado y tráfico de terrenos, Percin Deza no descarta que el crimen esté relacionado justamente con la apropiación ilícita de predios en Carabayllo.

¿Usted envió emisarios para darle un ultimátum a Oscar Medelius y Juan Huidobro para que dejen la cantera en Carabayllo, o de lo contrario enfrentarán las consecuencias?

-Yo nada tengo que ver con lo sucedió a esas personas. Tampoco envié a nadie para amenazar de muerte. ¿Conoce a Óscar Medelius, Juan Huidobro y Lourdes Fernandez?

-A ninguno de los tres los conozco. Pero sí sé quién es Medelius, políticamente hablando. Estuvo con Alberto Fujimori en las firmas falsas y por ello fue sentenciado. Pero personalmente no lo conozco y tampoco he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente.

-¿Y a Juan Huidobro y Lourdes Fernández?

-No los conozco. Lo puedo jurar, asegurar y afirmar, que no los conozco.

¿Es dueño de alguna cantera o chancadora en Carabayllo?

-No tengo canteras, ni chancadoras. Yo tengo una extensión grande en Rio Seco. Es una asociación de vivienda llamada Los Huertos de Rio Seco. Es un pueblo.

-¿Cuántos habitantes tiene ese pueblo y a qué distrito pertenece?

-Habrá unas 800 familias y está en la jurisdicción de Carabayllo.

Escenario. Diez minutos después de haber salido de la Cantera Cristopher, el vehículo donde viajaban Medelius, Huidobro y Fernández fue atacado a balazos. Foto: difusión

El negocio inmobiliario

-¿Y ese extenso predio donde está ubicado exactamente?

La propiedad en sí era de la Comunidad de Jicamarca. Yo lo compré con otros cinco copropietarios en el 2007.

-¿De cuántas hectáreas estamos hablando?

-Es de 600 hectáreas. Y adentro no hay ninguna cantera mía. Salvo una cantidad que lo ha adquirido (la empresa) UNICON.

-¿De esas hectáreas, cuanto compro UNICON?

-Son 200 hectáreas y el resto pertenece a la Asociación Los Huertos de Rio Seco.

-¿Tiene alguna propiedad cercana a la cantera de Juan Huidobro?

-Ninguna. Su cantera está a una distancia de 15 kilómetros y ni siquiera hay algún camino a esa área.

-¿Ha tenido algún conflicto por terrenos con Óscar Medelius y Juan Huidobro?

-Nunca he sido denunciado por ellos, menos he tenido algún conflicto. Como le repito, no los conozco.

-Pero usted tiene un rosario de denuncias y procesos, no solo por tráfico de terrenos sino por otros delitos.

-A mí siempre me han denunciado de invasor, pero yo he estado siempre dentro de mi propiedad. Son los pobladores precarios que me han denunciado.

Antecedentes que marcan

-El año pasado, usted fue detenido por liderar una organización criminal “Todo Terreno" dedicada al tráfico de terrenos en Carabayllo. ¿Qué es lo que sucedió?

-Justamente me denunciaron con la Policía coludida. Porque vinieron a mi oficina y me intervinieron como un vulgar delincuente. Al final, cuando el fiscal solicitó mi prisión preventiva de 10 meses, el Poder Judicial no lo aceptó y me dieron libertad, porque no había pruebas.

-Pero había testigos protegidos que lo acusaban de cómo operaba su red criminal.

-No tengo ninguna red criminal. Todo fue invento. Y lo digo porque, coincidentemente, los nueve testigos en reserva encubiertos tenían la misma respuesta. Era un copia y pega. Me han querido hacer daño dentro de mi propiedad.

-¿Por qué lo acusan como el principal sospechoso de la muerte de Öscar Medelius y Juan Huidobro?

-No sé de dónde han sacado esa información. Seguro que son mis enemigos políticos de Carabayllo, que me quieren descalificar porque ya se acercan las elecciones y no quieren que yo postule. Soy un político y siempre he estado en varios partidos como Podemos Perú, cuando me postulé para el Parlamento Andino.

-¿Usted es fujimorista?

-Nunca he sido fujimorista.

-Entonces, ¿cómo aparece usted con la excandidata Keiko Fujimori en varias fotos de campaña?

-Había una candidata fujimorista para el distrito del Rímac que me invitó y como la tacharon, yo asumí porque era el regidor y tuve que seguir con la campaña. Pero no soy fujimorista.

-Conoce a los hermanos (José Luis y Luis Frank) Aybar Cancho?

-No lo conozco, pero tengo conocimiento que uno de los hermanos Aybar Cancho está colindante al terreno de una persona que me compró en San Juan de Lurigancho.

-¿También tiene terrenos en San Juan de Lurigancho?

-Sí, unas mil hectáreas. Lo compré junto a otras cuatro personas. Es por la zona de Jicamarca.

-¿Usted ha pertenecido a la Policía?

-Sí, de la ex Guardia Civil

-¿Fue a su solicitud o le dieron de baja?

-De baja

¿Cómo poblador de la zona y ex miembro de la PNP, ¿ cuál es su hipótesis sobre los autores del asesinato de Medelius y Huidobro?

-Puede estar relacionado con problemas de terrenos y la Policía sabe lo que ocurre en Carabayllo.