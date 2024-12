Harvey Colchado rompe su silencio tras ser retirado de la PNP: “Los buenos policías no agachamos la cabeza ante nadie”

“Sabíamos a lo que nos enfrentamos y que nos costaría la carrera. Los buenos policías con valores y principios no agachamos la cabeza ante nadie, menos ante un poder político corrupto”, señaló el coronel PNP Harvey Colchado en un mensaje dirigido a sus compañeros de armas, luego de enterarse extraoficialmente que fue dado de baja de la Policía Nacional.

De acuerdo con la resolución firmada por el ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, el coronel PNP Harvey Colchado pasará al retiro por la causal de renovación de cuadros por proceso regular de la Policía Nacional, a partir del primero de enero de 2025.

En un breve comunicado, el ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel Harvey Colchado, recordó su paso en las instalaciones de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección Antidrogas (Dirandro), donde se formó y combatió al terrorismo y al narcotráfico que operaban en el país. Lo hizo ni bien egresó de la Escuela de Oficiales de la Policía

Nacional con el grado de alférez perteneciente a la Promoción Los Amautas 1997.

“Cuando trabajé en la Dircote pensé que allí estaba mi futuro policial, ya que, en el año 1997, el terrorismo como tal alzado en armas, solo operaba en el Alto Huallaga y en el Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Allí advertí que, si bien eran muy peligrosos esos lugares, también advertí que sólo eran remanentes, que operaban en contubernio con el tráfico ilícito de drogas. Y por ello, había que combatirlos, porque la Dircote ya no era suficiente para lo que había que hacer”, relató su

experiencia.

Harvey Colchado: el perfil combatiente

El coronel Colchado es uno de los artífices, junto con el coronel PNP Walter Lozano Pajuelo, de la captura del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso del Alto Huallaga Florindo Flores Hala camarada “Artemio”, registrado el 12 de febrero de 2012. En ese entonces laboraba en la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional.

“Pero el destino me hizo aterrizar años después en la Divinesp me sentí como pez en el agua, investigando organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas que financiaban el terrorismo. Los combatimos, capturando y abatiendo a sus principales mandos terroristas, como también a los narcos cabecillas, logrando pacificar el valle del Alto Huallaga” “Esas mafias dedicadas al narcotráfico también estaban vinculadas al poder, con brazos legales, con presencia soterrada en los tres poderes del Estado. Allí conocí que la delincuencia organizada del TID (tráfico ilícito de drogas), permanece en el tiempo, protegida por los funcionarios corruptos. Trabajé con tesón y pensé que allí estaba mi futuro en la Divinesp, la mejor unidad de la PNP en combatir las mafias dedicadas al TID”, explicó Colchado.

Coronel PNP Harvey Colchado integró el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

Harvey Colchado: lucha contra la corrupción

El 29 de agosto de 2016, el coronel Harvey Colchado creó la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y desde esa fecha desarticuló más de 300 organizaciones criminales dedicadas a la corrupción de funcionarios, trata de personas, sicariato, robo agravado, extorsión, tráfico de terrenos, minería y tala ilegal en el ámbito nacional “Advertí que el TID corrompía soterradamente a los funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), había entonces que atacar a la corrupción y a la economía ilegal. Y eso nos dio la oportunidad de crear a la Diviac, que a puro pulso con jóvenes policías se enfrentaron a nivel nacional a las mafias de la tala ilegal, minería ilegal, usurpaciones, robos agravados et, mejorando cada día, hasta convertirse en la reserva moral de la PNP”, apuntó Colchado.

“Para el periodo 2017 -2020 meterse con la corrupción en los casos de los Cuellos Blancos, Odebrecht, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, me generó odios de por vida de muchas tiendas políticas. En 2021, me desterraron a Chiclayo y sacaron a 97 oficiales de la Diviac en represalia por solo seguir con nuestro trabajo que se resume en: ‘hacer lo correcto sin miedo’”, relató Colchado.

“Para el 2022, cuando la amenaza de la corrupción llegó al gobierno, con noticias de corrupción en obras del Ministerio de Transportes, con un ministro que se había fugado (Juan Silva Villegas); coroneles de la Policía Nacional que habían pagado para ser generales; congresistas que vendían sus votos para manejar ministerios; en ese escenario nos convocaron para conformar al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) con un grupo de jóvenes oficiales y subalternos de la Diviac que teníamos la convicción de enfrentar al poder de turno”, detalló. “Nos ofrecieron el ascenso a general o alguna agregaduría para seguir en la institución policial a cambio de no investigar al poder de turno y como no lo aceptamos nos pasan al retiro”, recordó Colchado cuando el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, le pidió que lo ayudara a tumbar el caso del EFICCOPO contra Nicanor Boluarte, y a cambio la jefa de Estado le prometió que no lo pasaría al retiro. Colchado grabó el ofrecimiento y denunció el caso ante el EFICCOP.

En venganza, fue pasado al retiro. Con una frase de despedida Colchado se despidió diciendo: “Compañeros policías, incurrir en el pecado del silencio hace cobardes a los hombres”.

Este diario se comunicó con el ministro Juan Santivañez, quien ratificó el pase al retiro del coronel Harvey Colchado de la PNP.