Pedro Castillo dice que “los ministros no están para defender al presidente”

El presidente Pedro Castillo aseguró que los ministros de Estado están para servir al país a través de sus respectivas carteras y no para defenderlo de las críticas y ataques políticos, tal como lo sostiene un sector de la oposición a su Gobierno.

“Si los ministros no trabajan, también habrá que corregir, porque nuestros ministros están al frente del país, no para defender a Pedro Castillo, están para defender al pueblo peruano, para dejar sus intereses personales y de grupo, porque acá no se trata de amistades, se trata de responsabilidades”, dijo Castillo Terrones desde Cajamarca.