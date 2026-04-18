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Empieza Pinta Lima 2026, feria de arte contemporáneo

 La Casa Prado de Miraflores vuelve a ser el escenario del que para no pocos ya es el evento dedicado a las artes más importante del Perú. Veamos.

PInta Lima 2025. Foto: Difusión.
PInta Lima 2025. Foto: Difusión.

Del 23 al 26 de abril se llevará a cabo la decimotercera edición de Pinta Lima, evento que vendría a ser el más importante en arte contemporáneo del país. Para tener una idea de su radiación, pensemos en el evento del libro más destacado de nuestros lares, como lo es la Feria Internacional del Libro de Lima. En esta onda va Pinta Lima, que inició sus actividades bajo el nombre de Pinta Parc (Perú Arte Contemporáneo) en el año 2013 y cambió sus señas a Pinta Lima en el 2025; el cambio obedeció a que se tenía que repotenciar la marca. Como bien sabemos, solo se repotencia lo que viene funcionando bien.

En los últimos años, en especial desde el 2022, después de la época de las restricciones de la pandemia, este evento empezó a experimentar otro vuelo, mucho más sólido de lo que ya era. No se trató de una coincidencia; ese otro vuelo dialogaba con la madurez creativa alcanzada por no pocos artistas peruanos en estos últimos dos lustros. De este modo, recorrer las galerías y ver las obras expuestas (pintura, escultura, cerámica, textil, et al.) nos permitía constatar un avance que, hay que decirlo, no hacía ruido con la obra de nuestros artistas mayores (vivos y muertos), cuyas obras también forman parte de esta feria de arte. Ese no-ruido no es una característica gratuita, es la muestra de que hay una transición marcada por la calidad y la consolidación. Signo de todo buen momento, sin duda.

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El arte peruano, como lo ha venido señalando La República en más de una ocasión, viene atravesando un periodo expectante en el que hemos visto, por ejemplo, cómo el arte amazónico ha ido cimentando una presencia (acompañada de prestigio), del mismo modo el arte textil y, muy en especial, la fotografía. No hablamos de reconocimientos locales; no es una mirada gratuita al ombligo. Artistas como Sara Flores, Rember Yahuarcani, Roberto Huarcaya, Herbert Rodríguez y Olinda Silvano, por citar un puñado, han suscitado la atención internacional, incluso la polémica. Porque la polémica es parte de los buenos momentos, aunque no pocos prefieran evitarlo.

Pinta Lima 2025. Foto: Difusión.

Pinta Lima 2025. Foto: Difusión.

En esta edición de Pinta Lima, que no solo se suscribe al arte peruano contemporáneo, hay 46 galerías de 16 ciudades. Vemos galerías de Caracas, Madrid, Buenos Aires, Guayaquil, New York, San Salvador, Bogotá, Lima, entre otras. Entonces, se colige que en Pinta Lima es posible ver cómo está yendo el arte contemporáneo más allá de nuestras fronteras y establecer una comparación (que, por odiosa, no deja de ser necesaria). Este es un evento cultural, sí; pero no deja de ser comercial, que es la esencia de Pinta Lima.

Al igual que en la FIL, para asistir a Pinta Lima, cuyo centro de operaciones es la Casa Prado de Miraflores, hay que pagar. No necesariamente se tiene que comprar una obra, pero sí hay actividades, como conversatorios, foros, encuentros y presentaciones de libros a las que vale la pena asistir. Todos esos detalles los pueden ver aquí. Los que aún no han tenido la oportunidad de conocer la dinámica de este evento, esta es la oportunidad.

 

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