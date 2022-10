RMP sobre José Luna Morales: Urresti negó investigación, pero a nadie le dan prisión preventiva de la nada

Recientemente, se dictó 34 meses de prisión preventiva para el exlegislador de Podemos Perú y virtual regidor de Lima, José Luna Morales, por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico. En ese sentido, Rosa María Palacios rememoró las declaraciones de Daniel Urresti durante la campaña electoral.

“La investigación continuaba suspendida y no se había reactivado y, según el señor Urresti, eso es no tener ninguna investigación (…) Sí la tiene y siempre la tuvo porque, como ustedes comprenderán, a nadie le dan una prisión preventiva de la nada a tres semanas del proceso. Según el señor Urresti, no había nada. En tres semanas ya le hicieron toda la investigación preliminar, pasó la preparatoria y le están dando la preventiva. No, pues”, expresó.

Además, contó que la investigación viene de 2018, por tanto, mencionó que “ojalá lo juzguen pronto”.

Cabe recordar que José Luna Morales está implicado en la presunta organización criminal liderada por su padre, el congresista José Luna Gálvez.

Luna como regidor de Lima

Rosa María Palacios opinó sobre la posibilidad de que José Luna Morales podría desempeñar sus funciones como virtual regidor de Lima Metropolitana.

“¿Puede asumir como regidor luego de dictarse prisión preventiva en su contra? No. ¿Por qué? Porque está preso. Se suspende su participación, se suspende la entrega de su credencial como ganador, ahora es electo. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga de la cárcel. Cuando salga de la cárcel, podrá asumir. Si lo sentencian y lo condenan, el cargo será vacado. Por ahora está suspendido”, manifestó.