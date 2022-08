Pago de favores políticos entre Anghelo Huerta y la gobernadora de Arequipa

Roberth Orihuela Q.

Anghelo Huerta Presbitero es alcalde del distrito de Yanahuara y a la vez candidato al municipio provincial por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio . Esta agrupación política es liderada por la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez y su familia. Hasta ahí un lazo político fuerte que une a las dos autoridades.

Ahora, hay que agregarle que en junio la gobernadora luchó para que el Consejo Regional le apruebe la transferencia de presupuesto para tres obras viales para la comuna yanahuarina.

Esto generó suspicacias: beneficiar al candidato de su agrupación. Que este pueda mejorar su imagen con las obras financiadas por el gobierno regional.

Huerta y Gutiérrez fortalecen también lazos políticos al incluir a sus familiares en sus listas provincial y regional del movimiento. Primero fue Anghelo, que tiene como primer regidor en su lista provincial a Jordy Gutiérrez Canahuire, hermano de la gobernadora . La hermana de Anghelo, Pamela Huerta, es candidata a la vicegobernación por el movimiento de la C. Esta, además labora en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Lo hace desde marzo de 2022 en la Subgerencia Regional de Ejecución de Proyectos. Se le confió el puesto de asistente administrativa para el tercer tramo de la Vía 4 Carriles. Según lo revelado por este diario, dicha trabajadora no cumple el perfil.

Error garrafal

La intención de que la hermana del alcalde postule a la vicegobernación salió muy mal. Pamela Huerta no está afiliada a ese movimiento. No participó en las elecciones internas, como manda la ley. Pese a ello la inscribieron en la fórmula. Un error garrafal que Jorge Suclla, candidato regional de la C, no está dispuesto a aceptar. Este manifestó que no recuerda quién la propuso, porque no participó en las elecciones internas y luego la inscribieron. “Cuando se hacen actos democráticos se cometen esos errores” , arguyó. La lista de Anghelo Huerta fue declarada improcedente por “alterar la lista”, en las internas estaba como regidor, en el Jurado lo inscribieron como alcalde.

Sobre esto, el analista político, Edgardo Lajo Paredes, apunta que estas prácticas, de poner a familiares en candidaturas, se está volviendo muy común. “ Si bien no es ilegal, sí es cuestionable desde el punto de vista político y hasta éticamente observable . Es como una forma de asegurarse una cuota de poder.

Por si ellos no lo consiguen, entonces podrían ser sus hermanos, sus padres o sus hijos. Lo que vemos es cómo algunos personajes políticos le sacan la vuelta a la ley”, explica Lajo Paredes. La relación entre ambos políticos, explica Lajo Paredes, podría asumirse como un pago de favores. “Como estás postulando con mi movimiento entonces te apoyo dándole trabajo a tu hermana. Y tú me ayudas poniendo en tu lista a mi hermano. Y si eso no basta entonces tu hermana podría postular para ayudarnos.

El círculo vicioso de usar el cargo y los recursos públicos para sus intereses políticos”, asevera.

Mi hermana trabajaba antes de mi alianza

Anghelo Huerta Alcalde de Yanahuara y candidato provincial de Unidos por el Gran Cambio

- ¿Esta contratación de su hermana no denota un favorecimiento de la gobernadora a la familia Huerta Presbítero?

No, porque mi hermana trabaja antes de (la alianza política). No hay corrupción, no hay colusión, no hay nada, yo no intervengo. No hay impedimento legal para que ella pueda trabajar. Porque sino los hermanos y primos de alcaldes estarían condenados a nunca trabajar.

- Pero la realidad es que Ud. es candidato por el movimiento de la gobernadora y su hermana también (para vicegobernadora)

Ya no es candidata. Que haya querido participar ya es de cada uno. Yo respondo por Anghelo Huerta y ella debe responder por Pamela Huerta.

- ¿Se animaría a hacer un balance de la gestión de Kimmerlee Gutiérrez?

No es una mala gestión, pero no está al nivel de las esperanzas de lo que la población quería.